Formel 1: Star-Pilot ausgeraubt – jetzt gibt es endlich Hoffnung

Rund ein Jahr ist es her, da wurde Formel-1-Star Charles Leclerc auf offener Straße ausgeraubt. Unbekannte hatten ihm eine ultrateure Luxusuhr geklaut.

Jetzt gibt es gute Nachrichten für den Ferrari-Piloten. Die italienische Polizei hat einen Ermittlungserfolg vermelden können. Vier Verdächtige sind festgenommen wurden.

Formel-1-Star Leclerc ausgeraubt

Der Vorfall ereignete sich am 18. April 2022. Charles Leclerc war in der Toskana im Badeort Forte dei Marmi unterwegs. In einer schwach beleuchteten Straße wurde der Formel-1-Star erkannt und nach Autogrammen und Fotos gefragt. Als Leclerc die Wünsche der Fans erfüllte, war seine Uhr plötzlich weg.

Den Diebstahl der Luxusuhr im Wert von rund 311.000 Euro bemerkte Leclerc erst Stunden danach und meldete es der Polizei. Da waren die Täter schon längst entwischt (Hier mehr dazu!).

Italienische Polizei erwischt Verbrecherbande

Jetzt, rund ein Jahr später, feierte die Polizei einen Ermittlungserfolg. Wie die italienischen Behörden mitteilten, nahm die Polizei am frühen Dienstagmorgen (4. April) vier Verdächtige fest – drei Männer und eine Frau. Bei den Durchsuchungen seien zwei Uhren gefunden worden, „deren Herkunft nicht erklärt werden konnte“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Zudem wurden 23.000 Euro in bar gefunden.

Zahlreiche private und öffentliche Videoüberwachungsbilder sowie verschiedene Zeugenaussagen sollen die Polizei auf die Spur der Verdächtigen gebracht haben. Die „Verbrecherbande“ stammt aus Neapel und war bereits polizeibekannt.

In derselben Nacht hatte die Bande ohne Erfolg versucht, einem anderen Mann seine Uhr im Wert von 40.000 Euro zu stehlen.