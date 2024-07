Formel 1: Überraschende Worte! Red Bulls Probleme nehmen zu – jetzt platzt es aus Verstappen raus

Zwar führt Max Verstappen die Formel-1-WM-Wertung weiterhin mit großem Abstand an, doch in den vergangenen Wochen musste er den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen. Die Leistungsdichte zwischen Red Bull und den anderen Teams ist enorm eng geworden – Red Bull gerät mehr und mehr unter Druck.

Nach den dominanten letzten Saisons ist die derzeitige Situation durchaus eine große Herausforderung für Verstappen und Red Bull. Nun spricht der amtierende Formel-1-Weltmeister über den aktuellen Stand seines Teams und die restlichen Rennen.

Formel 1: Verstappen gefällt harter Konkurrenzkampf

In den vergangenen beiden Jahren konnte kein Pilot auch nur annähernd mit Verstappen mithalten. Der Niederländer gewann die WM-Titel nahezu im Stand-by-Modus. In diesem Jahr sieht das ganz anders aus: Red Bull und Verstappen kommen deutlich mehr ins Straucheln. Vor allem McLaren und Mercedes üben richtig Druck auf den Weltmeister aus.

Doch anstatt sich darüber zu ärgern und seinen Titel in Gefahr zu sehen, nimmt Verstappen die Herausforderung an und so wie es klingt, gefällt ihm der spannende Kampf an der Spitze. „Generell ist es natürlich gut, dass es so viele starke Fahrer in der Formel 1 gibt, die es einem schwer machen, zu gewinnen“, so der Niederländer.

„Ich glaube, darauf hat jeder gewartet, und das ist es, was die Fans wollen. Es ist auch großartig, dass so viele verschiedene Teams zusammenkommen. Es wird ein großartiger Rest des Jahres werden“, so der Red-Bull-Pilot. „Wir hatten einige tolle Jahre. Natürlich hat auch dieses Jahr sehr konkurrenzfähig begonnen, und jetzt holen alle ein bisschen auf. Jedes Rennen ist auch ein richtiger Kampf, das ist toll“, ergänzte er.

Verstappen wird deutlich: „Völlig offen“

Noch sind es zwei Rennen bis zur Sommerpause – bis dahin wird sich an der WM-Führung von Verstappen nichts mehr ändern. Doch nach der großen Pause könnte es richtig spannend werden. Dessen ist sich der Formel-1-Weltmeister bewusst. „Ich denke, das wird sich auch für den Rest der Saison fortsetzen, also ist es wirklich ungewiss, was passieren wird, und das ist großartig für den Sport“, so der Niederländer.

Sein ärgster Konkurrent ist dabei auch sein bester Kumpel: Lando Norris und McLaren sind ganz nah an Verstappen und Red Bull. Zuletzt hat sich der Kampf zwischen den beiden Freun schon zugespitzt – kommt es im Laufe der Saison noch zum großen Knall?