Formel 1: Charles Leclerc in großer Gefahr – Befürchtungen drohen wahr zu werden

Die Formel 1 sorgt 2025 für jede Menge neuer Geschichten. Insbesondere bei Ferrari geht es ordentlich zu Sache. Die Scuderia will endlich wieder Titel holen und hat dafür sogar Rekordweltmeister Lewis Hamilton verpflichtet!

Daher stellt sich nicht nur die Frage, ob Ferrari in der Formel 1 gleich wieder ganz vorne auf dem Treppchen steht, sondern auch, wie das teaminterne Duell ausfällt. Charles Leclerc, seit Jahren der Kronprinz des Tradition-Rennstalls, droht plötzlich ein Desaster.

Formel 1: Schwindet Leclercs Dominanz?

Seit er 2019 zum Ferrari-Fahrer aufstieg, bissen sich seine Teamkollegen die Zähne an ihm aus. Gleich in seinem ersten Jahr schlug Leclerc vierfach Weltmeister Sebastian Vettel im teaminternen Duell nach Gesamtpunkten, wiederholte diesen Erfolg im Jahr darauf. Anschließend bekam der Heppenheimer keinen neuen Vertrag in Maranello.

Danach kam Carlos Sainz, der es immerhin vier Jahre an Leclercs Seite aushielt. Doch eine Chance, der Nummer-1-Fahrer zu werden, hatte auch er nicht. Bis auf die Saison 2022 lag Leclerc immer vorn und zementierte seinen Status als das Gesicht von Ferrari in der Formel 1! Doch die ersten Testfahrten mit Hamilton könnten einen Hinweis geben, dass der Status bröckelt.

Hamilton zeigt Leclerc, wo der Hammer hängt

Dabei testeten die beiden Piloten mit dem Vorjahreswagen die Reifen von Pirelli für die kommende Saison. Diese Art der Reifentests unterliegen strengen Regeln. Auch deshalb sind die Ergebnisse natürlich mit Vorsicht zu genießen. Und trotzdem konnte Hamilton ein Ausrufezeichen setzen.

In dem für ihn neuen Wagen fuhr er eine Bestzeit von 1:15,93 Minuten, während es Leclerc, der das Auto natürlich kennt, nur auf 1:16,06 schaffte. Mit 87 (Hamilton) bzw. 86 (Leclerc) war die Anzahl der gefahrenen Runden nahezu identisch.

Es ist dennoch ein erster Fingerzeig von Hamilton an seinen neuen Teamkollegen, dass der dieses Mal nicht so leicht davon kommt. Zumal der Brite seinen achten WM-Titel will und sich damit sicherlich nicht als Fahrer Nummer 2 abspeisen lässt. Auch bei den ersten Testfahrten Ferraris war Hamilton schneller unterwegs, bis ein Crash seinen Arbeitstag vorzeitig beendet.

Formel 1: McLaren „gewinnt“ Reifentest

Die schnellste Zeit bei den Reifentests von Pirelli setzte allerdings ein anderer Fahrer: Lando Norris. Auch der McLaren-Pilot drehte auf den Reifen-Prototypen der kommenden Saison seine Runde. Mit 1:15,21 Minuten fuhr er die Bestzeit.