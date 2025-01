Deutsches Formel-1-Märchen! Haas lässt die Katze aus dem Sack

Haas entwickelt sich immer mehr zur letzten Bastion für deutsche Formel-1-Träume! Mit Nico Hülkenberg und Mick Schumacher waren die letzten beiden deutschen Fahrer hier angestellt. Für Hülkenberg geht es in diesem Jahr immerhin bei Sauber weiter.

Im kommenden Jahr besteht Haas‘ Fahrerduo aus Oliver Bearman und Esteban Ocon. Doch auch dann wird deutscher Einfluss eine große Rolle spielen – insbesondere für Esteban Ocon. Der Formel-1-Rennstall trifft eine historische Entscheidung.

Formel 1: Deutsche Renningenieurin

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern. Als Ocon für Haas an den Post-Season-Tests im Dezember in Abu Dhabi teilnahm, trat an seiner Seite bereits ein neues Gesicht auf. Die deutsche Laura Müller agierte als Renningenieurin an der Seite des Franzosen. Seither mutmaßte das Paddock, dass sie diese Rolle für die gesamte Saison 2025 einnehmen würde. Einzig: Die Bestätigung fehlte – bis jetzt.

Am Dienstag (21. Januar) lüftete Haas eines der schlechter gehüteten Geheimnisse der Formel 1! Damit ist klar: Müller bleibt nicht nur Ocons Renn-Ingenieurin – sie ist gleichzeitig auch die erste Frau jemals in der Königsklasse (hier mehr F1-News lesen), die diese Position innehat.

Lob von allen Seiten

Teamchef Ayao Komatsu äußerte sich zu der Entscheidung wie folgt: „Es ist nicht so, dass ich Laura ausgewählt habe, weil sie eine Frau ist. Nationalität, Geschlecht, das spielt keine Rolle. Was zählt, ist die Arbeit, wie man in das Team passt, wie man die Leistung maximieren kann.“

Müller, die studierte Ingenieurin für Fahrzeugtechnik ist und 2021 in der DTM bereits als Renningenieurin von Sophia Flörsch arbeitete, vertiefe sich gerne in Probleme und suche nach Lösungen, die andere nicht in Betracht ziehen würden, lobt Komatsu zudem.

Formel 1: Haas-Umbruch geht weiter

Damit geht der Umbruch bei Haas, der im vergangenen Jahr mit der Entlassung Günther Steiners begonnen hatte, weiter. Neben beiden Fahrern, Ocon und Bearman für Hülkenberg und Magnussen, gibt es eben auch zwei neue Renningenieure. Was Müller für Ocon leistet, leistet Ronan O’Hare für Bearman. Zudem kommt mit Carine Cridelich eine weitere Frau als neue Strategie-Chefin.