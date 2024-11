Formel 1 – Las-Vegas-GP im Live-Ticker: Hammer steht bevor ++ Pilot kassiert Strafe noch vor Rennen

Eine mehr als nur spannende Formel-1-Saison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Das Rennen in Las Vegas ist der Startschuss für ein spektakuläres Finale zwischen Max Verstappen und Lando Norris. Der Red-Bull-Star kommt seinem vierten WM-Titel in Folge immer näher.

Schon in Las Vegas könnte es dann so weit sein, dass Verstappen sich die Formel-1-Trophäe sichern kann. Wird es an diesem Wochenende schon passieren? Die Motorsport-Fans hoffen, dass es weiterhin spannend bleibt. Red Bull und die Verstappen-Anhänger hoffen auf eine frühzeitige Entscheidung.

Formel 1 – Las-Vegas-GP im Live-Ticker

Kann Lando Norris doch noch zurückkommen oder wird Max Verstappen nach dem Las-Vegas-GP jubeln? Diese gesamte Formel 1 schaut nur auf die beiden Superstars. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Zeitplan Las-Vegas-GP:

1. Freies Training 22. November 03:30 2. Freies Training 22. November 07:00 3. Freies Training 23. November 03:30 Qualifying 23. November 07:00 Rennen 24. November 07:00

18.15 Uhr: Die erste Gridstrafe gibt es auch schon. Bottas muss im Rennen fünf Plätze weiter hinten starten, weil er bereits die vierte Batterie in seinem Sauber verbaut hat – erlaubt sind pro Saison zwei.

17.29 Uhr: Probleme für Verstappen im Training: Die beiden ersten Trainings liefen für Verstappen nicht so erfolgreich. Hamilton fuhr jeweils die Bestzeit vor Russell und Norris. Verstappen war im 2. Training aufgrund von Grip-Problemen sogar nur auf Platz 17.

16.52 Uhr: Es ist wahrscheinlicher, dass Verstappen sich schon in Las Vegas zum vierten Mal in Folge zum Formel-1-Weltmeister krönt. Und so würde es ihm gelingen:

Wenn Verstappen das Rennen vor Norris beendet

Wenn beide Fahrer das Rennen ohne Punkte beenden

Wenn Norris nicht mindestens Achter wird

16.22 Uhr: Alle Augen auf Max Verstappen und Lando Norris. 62 Punkte beträgt der Vorsprung vor den ausstehenden drei Rennen plus ein Sprint in Katar. Maximal kann Norris noch 86 Punkte holen. Theoretisch kann der Brite Verstappen also noch einholen. Es bräuchte aber schon ein kleines Wunder, damit ihm das noch gelingt.

Freitag, 22. November, 16 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Las-Vegas-GP der Formel 1. Auch an diesem Wochenende ist wieder Spektakel angesagt.