Formel 1: Große Sorgen um Star-Pilot! Bitterer Ausfall droht

Spektakel in Las Vegas? Bei einem Straßenrennen so gut wie garantiert. Schon vor dem Formel-1-GP gab es im Qualifying jede Menge Action und einen Horror-Unfall von Franco Colapinto. Der Shootingstar krachte mit seinem Williams hart in die Bande.

Als wäre es für Williams aktuell nicht schon bitter genug, droht dem Formel-1-Rookie auch noch der Ausfall. Erst kurz vor dem Rennen wird sich zeigen, ob Colapinto überhaupt teilnehmen kann. Die Sorgen beim Rennstall sind groß.

Formel 1: Sorge um Colapinto nach Horror-Crash

Der Ersatzteilmangel bei Williams ist schon ein Grund zur Sorge. Nun kommt auch noch Franco Colapinto dazu. Im Qualifying in Las Vegas schied der Argentinier in Q2 aus und musste nach seinem schweren Crash direkt zu den Ärzten. Der Gesundheitszustand des Youngsters bereitet nämlich seinem Rennstall Sorgen.

Der 21-Jährige war am Ende von Q2 gerade auf einer schnellen Runde, touchierte bereits ausgangs Kurve fünf mit dem linken Hinterrad die Werbebande. Danach schlug er heftig in die Bande in der Kurve 15 und 16 ein. Colapinto stieg selbst aus seinem Auto aus und gab Entwarnung: „Ich bin okay“.

https://twitter.com/F1/status/1860212523611685043

Doch so ein hefiger Einschlag ist nicht ohne. Colapinto musste direkt zu einem Check ins Medical Centre. Danach ging es direkt in sein Hotelzimmer, „um sich über Nacht auszuruhen“, erklärte Williams-Teamchef James Vowles.

Entscheidung kurz vor Rennstart

„Er wird morgen untersucht, und dann wird entschieden, ob er im Rennen starten kann oder nicht“, erklärt Vowles in einem Statement des Formel-1-Teams. „In der Zwischenzeit wird sein Auto repariert. Das Chassis wird gewechselt, und wir werden sicherstellen, dass es einsatzbereit ist, sollte Franco für das Rennen fit sein.“

Dabei braucht Colapinto jedes Rennen, um weiter auf sich aufmerksam zu machen. Für das kommende Jahr hat er schließlich kein Cockpit. Red Bull soll Interesse haben, ihn von Williams abzukaufen. Doch ob das österreichische Team ihn bei solchen Unfällen weiterhin verpflichten möchte?