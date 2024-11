Formel 1: Irre Wende! Paukenschlag steht unmittelbar bevor

In der Formel 1 steht eine irre Wende bevor! Die Bosse haben sich stets gegen einen Einstieg eines elften Teams entschieden. Nun scheint eine Untersuchung der US-Justiz allerdings den Weg dafür freizumachen.

So soll der amerikanische Autobauer General Motors kurz davor stehen, als elftes Team in die Formel 1 einzusteigen. Schon ab 2026 könnte dann ein neuer Rennstall in der Startaufstellung der Motorsport-Königsklasse stehen.

Formel 1: Hammer-Einstieg steht bevor

Seit Jahren versucht Mario Andretti, in die Formel 1 einzusteigen – am besten mit General Motors. Die Motorsport-Königsklasse blockte immer ab. Bis die US-Justiz sich einmischte. Nun soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Einstieg doch möglich sein – allerdings ohne Andretti. Die BBC berichtet, dass eine Zusammenarbeit beendet sei, sobald das Team einsatzbereit ist.

Bislang hat sich die Formel 1 zu den Gerüchten nicht geäußert. Allerdings sollen die Chefs – das vermuten viele Medien – aufgrund des Drucks der US-Wettbewerbsbehörden, den neuen Ansatz von General Motors positiver bewerten als das Andretti-Projekt. Die aggressive Vorgehensweise von Andretti stieß auf viel Ablehnung innerhalb der Königsklasse.

General Motors will bis 2028 einen eigenen Antriebsstrang entwickeln, was ein großer Pluspunkt zum Einstieg sei. Doch 2026 und 2027 müsste das Team dann die Motoren von einem derzeit bestehenden Hersteller beziehen.

Bosse begrüßen Einstieg

Im Formel-1-Paddock begrüßen die Teamchefs das neue Projekt mittlerweile. „Wenn ein Team wie GM zur Meisterschaft beiträgt, ist das eine andere Geschichte“, sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Solange es die Popularität und Einnahmen des Sports steigert, wird kein Team dagegen sein.“ Auch Ferrari-Teamboss Frederic Vasseur äußerte sich positiv: „Wenn es gut für den Sport, die Show und das Geschäft ist und den sportlichen Wert steigert, sind wir alle dafür.“

Ganz schön viel Aufregung in der Formel 1 so kurz vor dem Saisonende. Bleibt also abzuwarten, wann die Verantwortlichen diesen Hammer dann endgültig offiziell verkünden werden.