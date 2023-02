Formel 1: Mega-Vertrag in der Motorsport-Königsklasse? „Mindestens zehn Jahre“

In der anstehenden Saison in der Formel 1 wird der Grand Prix von Las Vegas wieder den Weg in den Rennkalender finden. Geht es nach den Organisatoren, gibt es danach noch viele weitere Rennen dieser Art in der Stadt.

Nun wurde nämlich bekannt, dass Las Vegas einen Mega-Vertrag mit der Formel 1 anstrebt. Die Stadt selbst ist optimistisch, was ihre Pläne angeht.

Gibt es bald eine „lebenslange Partnerschaft“ mit der Formel 1?

Wie die „Clark County Commission“ aus Las Vegas bekannt gegeben hat, wird der Strip, ein Abschnitt der Formel-1-Strecke in Las Vegas, für die nächsten zehn Jahre gesperrt werden. Der Grund: Die Stadt plant eine „lebenslange Partnerschaft“ mit der Motorsport-Königsklasse. Der Grand Prix werde deswegen nun als jährliches Ereignis für die nächsten zehn Jahre anerkannt. Dieser soll der Stadt geschätzt über eine Milliarde Euro bringen.

„Wir haben einen Dreijahresvertrag mit der Formel 1, aber wir rechnen mit einer lebenslangen Partnerschaft. Damit ist der Weg frei, um dies mindestens zehn Jahre lang zu tun. Ich bin mir sicher, dass unsere Nachfolger den Wert unserer Arbeit erkennen und sie für immer fortsetzen werden“, meinte James Gibson, der Kommissar von Clark Country.

Las Vegas kehrt in die Formel 1 zurück

Im März des vergangenen Jahres gab die Formel 1 bekannt, dass ein Rennen im November 2023 wieder in Las Vegas stattfinden wird. Dabei wird der berühmte Strip ein Teil der Strecke sein. Das Rennen solle „einige Stunden pro Tag für fünf Tage, beginnend an jedem Mittwoch bis Sonntag in der Woche vor dem Thanksgiving-Feiertag im November in den Jahren 2023 bis 2032“ stattfinden.

Terry Miller, der Projektleiter des Großen Preises von Las Vegas, meinte nun, dass man für das Rennen im November „im Zeitplan“ sein würde. „Dies ist eine Chance für die gesamte Gemeinde, für die Arbeitskräfte, für die Anbieter, für jeden, der sich über eine neue Chance in Las Vegas und Clark County freut. Wir sind sehr stolz auf das, was wir hier tun“, meint er anschließend. Dann ergänzt er: „Dadurch werden natürlich Arbeitskräfte für den Bau, aber auch für den Betrieb der Veranstaltung selbst bereitgestellt. Wenn der Beschluss gefasst wird, wird es noch Jahre dauern. Der Einfluss, den der Las-Vegas-Grand-Prix auf unsere Gemeinde hat, ist sehr bedeutend“.