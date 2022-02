Formel 1: Team gibt es offiziell bekannt! Star verlängert Vertrag

Nächster Hammer in der Formel 1!

Rund einen Monat vor dem Start der Formel 1 gibt ein Team eine Vertragsverlängerung bekannt.

Formel 1: Team gibt es offiziell bekannt!

Lando Norris bleibt McLaren bis 2025 erhalten. Obwohl der 22-Jährige seinen Vertrag erst im Mai vergangenen Jahres bis 2023 verlängert hatte, legte der Traditionsrennstall jetzt nochmal nach.

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/Zhou

Haas: Mazepin/Schumacher

Williams: Latifi/Albon

Norris freut sich über die Vertragsverlängerung: „Es ist ein Meilenstein in meinem Leben und meiner Karriere. Vier weitere Jahre in der Formel 1, das ist einfach unglaublich. Das macht mich extrem glücklich, hier bei McLaren zu bleiben – dem Team, bei dem ich gewachsen bin und mit dem ich in die Formel 1 gekommen bin.“

Formel 1: McLaren setzt auf Norris

Der Engländer gehörte in der vergangenen Saison zweifellos zu den besten Fahrern. In 20 der 22 Rennen punktete Norris und raste dabei vier Mal auf das Podest. In Russland startete er zum ersten Mal in seiner Laufbahn von der Pole Position. Ohne den späten Regenschauer hätte er wohl auch seinen ersten Grand Prix gewonnen. Mit 160 WM-Punkten platzierte sich Norris am Ende auf dem sechsten WM-Platz.

Formel 1: Lando Norris verlängert bei McLaren bis 2025. Foto: IMAGO / Motorsport Images

McLaren setzt viel Hoffnung auf den 22-jährigen Starpiloten, der in Zukunft um Siege und auch um den WM-Titel fahren soll. „Das Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde, habe ich auch. Ich glaube daran, dass wir bei McLaren das erreichen können, was wir uns vorgenommen haben. Siege holen und in der Zukunft Weltmeister werden“, sagt Norris.

Formel 1: Norris heiß umworben

Das Formel-1-Talent ist auf dem Fahrermarkt stark umworben. Er gehört einer neuen Fahrer-Generation an, konnte sich in den ersten drei Saisons jedes Jahr steigern und verbessern.

Seit 2017 ist Norris bei McLaren. Mit 17 Jahren kam er zum Rennstal. Zwei Jahre war er zunächst nur Nachwuchs- und Ersatzfahrer und bekam dann 2019 einen Stammplatz in der Formel 1.