Formel 1: Neuer Vettel-Chef macht deutliche Ansage – „Wäre unfair“

Nach dem Aus von Otmar Szafnauer hat Sebastian Vettel einen neuen Boss! In der Formel 1 verkündete Aston Martin Mike Krack als neuen Teamchef.

Der ehemalige BMW-Motorchef kehrt damit nach 15 Jahren in die Formel 1 zurück und macht jetzt bei seinem Dienstbeginn schon eine deutliche Ansage.

Formel 1: Neuer Vettel-Chef macht deutliche Ansage

Am 1. Februar ist Mike Krack in seiner neuen Rolle als Teamchef bei Aston Martin angetreten, aber er musste noch einmal bei BMW in München ran. Am Freitag (4. Februar) feierte der neue BMW M4 GT3 in Daytona sein Renndebüt. Nur wenige Tage später, am 10. Februar, wird dann auch endlich das neue Auto von Sebastian Vettel und Lance Stroll vorgestellt.

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/Zhou

Haas: Mazepin/Schumacher

Williams: Latifi/Albon

Auch da wird dann Mike Krack anwesend sein. Zwischen seiner Verpflichtung und der Präsentation des neuen Boliden liegen gerade einmal 27 Tage. Für den Top-Ingenieur wenig Zeit, weshalb Krack auch keinen richtigen Einfluss bei Aston Martin ausüben kann. „Wenn man sagen würde, dass man für die Saison 2022 groß etwas verändern oder bewegen würde, dann wäre das sehr naiv“, sagt Krack gegenüber „Motorsport-Magazin.com“.

„Der Grundstein wird im August, September gelegt. Das muss man schon ein bisschen mittelfristiger sehen. Und von 'langfristig' sollte man in der F1 sowieso nicht sprechen.“

Formel 1: „Es wäre unfair für mich“

Der Fokus wird zunächst darauf gelegt, die Abläufe im Team zu verstehen. Nach der schwachen Saison erhofft sich Aston Martin für 2022 wieder einen Platz im Mittelfeld.

Der kleine Sebastian Vettel als 19-Jähriger in seiner ersten Formel-1-Saison 2006. Foto: imago images/Motorsport Images

„Es wäre unfair für mich, wenn die Erwartungshaltung da wäre: ,Jetzt kommt der und dann gewinnen wir automatisch'. Das wäre ein bisschen naiv“, sagt Krack.

Freuen wird sich Sebastian Vettel vor allem auf das Wiedersehen mit Krack. 2006 und 2007 arbeitete der Pilot gemeinsam mit seinem jetzigen Teamchef schon zusammen. „Ich habe großen Respekt vor seiner Geschwindigkeit und seinem Können, und es wird fantastisch, wieder mit ihm vereint zu sein“, sagte Krack schon bei seiner Verpflichtung. (oa)