Formel 1: Sorgen um Kanada-GP – Veranstalter reagiert deutlich

Droht der nächste Grand Prix auszufallen? Erst vor Kurzem musste die Formel 1 lernen, dass man machtlos ist, wenn die Natur verrückt spielt. Wegen Hochwassers war an ein Rennen in der Emilia-Romagna nicht zu denken (hier mehr erfahren).

In einer Woche gastiert die Formel 1 planmäßig in Kanada. Aktuell wachsen wegen Waldbränden aber auch dort die Fan-Sorgen vor einer Absage. Jetzt reagiert der Veranstalter mit deutlichen Worten.

Formel 1: Ausfall durch Waldbrände?

Die Provinz Quebec in Kanada steht unter Schock. Seit Wochen wüten Waldbrände im Land. Nach Angaben der lokalen Behörden gab es jüngst 150 Feuer, 110 von ihnen seien außer Kontrolle geraten.

Verschmutze Luft und Evakuierungen waren die Folge. Die Auswirkungen trafen auch die amerikanische Ostküste. New York war beispielsweise in einen dunklen orangen Nebel getaucht. Bewohner sollen nur noch mit Maske und in dringenden Fällen rausgehen, weil die Luftverschmutzung so immens ist.

Und die Formel 1? Die will in wenigen Tagen eigentlich in Montreal fahren, das ebenfalls in der betroffenen Provinz liegt. Am Donnerstag kamen Veranstalter und F1-Vetreter zu einem Krisentreffen zusammen.

Das sagt der Veranstalter

Danach gab es erstmal Entwarnung. Zum einen liege der Circuit Gilles Villeneuve mitten in Montreal rund 800 Kilometer vor den nächsten Feuerherden entfernt, sodass diese kein Risiko seien. Auch ist Montreal nicht von einer so starken Luftverschmutzung betroffen.

Sorgen, dass sich dies in den kommenden Tagen durch drehenden Wind ändern könnte, gibt es ebenfalls nicht. Auch soll es bald regnen, was die Lage ebenfalls entspannen könnte. Der Große Preis von Kanada ist nach aktuellem Stand also nicht gefährdet.

Formel 1: Schon zwei Ausfälle

Für die Rennserie wäre es beinahe schon ein Desaster, sollte plötzlich auch das Rennen in Kanada ausfallen. Denn neben dem GP in Imola musste auch schon Shanghai in China gestrichen werden. Der angepeilte Rekord-Kalender ist also schon gehörig geschrumpft.