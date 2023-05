Formel 1: Entscheidung gefallen! Imola-GP abgesagt

Nach langem Hin und Her hat die Formel 1 am Mittwochmittag (17. Mai) eine Entscheidung bezüglich des Großen Preises der Emilia Romagna gefällt. Seit Wochen kommt es in Norditalien zu großen Überschwemmungen. In den letzten Tagen intensivierten sich die Regenfälle noch einmal.

Nun die Entscheidung! Das Rennen in Italien wird abgesagt. Die FIA bestätigte das, was sich am Montag und Dienstag schon abzeichnete. Am kommenden Wochenende wird es kein Formel-1-Rennen geben. Die Aufbauarbeiten können nicht normal stattfinden.

Formel 1: Rennen in Italien abgesagt

Die Formel-1-Fans haben sich so auf dieses Renn-Highlight gefreut. Am Sonntag (21. Mai) sollte mit dem Großen Preis der Emilia Romagna eines der traditionsreichsten Rennen des Kalenders stattfinden. Aufgrund von starken Regenfällen in den vergangenen Tagen ist ein normaler Ablauf des Rennwochenendes unter sicheren Umständen aber nicht möglich. Das Rennen fällt den starken Unwettern zum Opfer.

Bereits am Dienstag musste das Fahrerlager und der TV-Bereich der Strecke aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Direkt neben der Strecke befindet sich ein Fluss Santerno, der einen Rekord-Pegel erreichte und drohte überzulaufen. Schon nach diesen Sicherheitsmaßnahmen rechneten die meisten Fans mit einer Absage.

++ Formel 1: Vettel beichtet nach Karriereende – „Ich habe etwas Zeit gebraucht“ ++

„Die Entscheidung wurde getroffen, weil es nicht möglich ist, die Veranstaltung für unsere Fans, die Teams und unser Personal sicher durchzuführen, und es ist die richtige und verantwortungsvolle Entscheidung angesichts der Situation, mit der die Städte der Region konfrontiert sind. Es wäre nicht richtig, die lokalen Behörden und Rettungsdienste in dieser schwierigen Zeit weiter unter Druck zu setzen“, heißt es in dem Statement der Formel 1. Ob das Rennen im Laufe des Jahres nachgeholt wird, ist derzeit noch unklar.

Formel 1-Boss würdigt Rettungskräfte

Schon seit mehreren Wochen kämpft Norditalien mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen. Insgesamt forderte diese Naturkatastrophe schon fünf Todesopfer. Tausende mussten evakuiert werden und ihr zu Hause verlassen. „Es ist eine Tragödie, was in Imola und der Emilia-Romagna, der Stadt und Region, in der ich aufgewachsen bin, geschehen ist, und meine Gedanken und Gebete sind bei den Opfern der Überschwemmung und den betroffenen Familien und Gemeinden“, erklärte Formel-1-Präsident Stefano Domenicali.

„Meine Gedanken und Gebete sind bei den Opfern der Überschwemmungen und den betroffenen Familien und Gemeinden. Ich möchte meine Dankbarkeit und Bewunderung für die unglaublichen Rettungskräfte zum Ausdruck bringen, die unermüdlich im Einsatz sind, um denjenigen zu helfen, die Hilfe brauchen, und die Situation zu entschärfen – sie sind Helden und ganz Italien ist stolz auf sie“, so Domenicali weiter.

Weitere News:

So macht die Formel 1 vor dem Großen Preis von Monaco (Sonntag, 28. Mai, 15.00 Uhr) eine ungewollte Pause. Damit fahren die Piloten lediglich zwei Europa-Rennen (Monaco und Barcelona), bevor es Mitte Juni zurück nach Nordamerika geht.