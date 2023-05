Formel 1: Bahnt sich ein Hamilton-Hammer an? „Man fragt sich, wie es wäre, in Rot zu fahren“

Bleibt er bei Mercedes oder wechselt er nach dieser Saison? Lewis Hamilton ist derzeit DAS Thema in der Formel 1. Dabei fährt der Rekordweltmeister nicht einmal um den WM-Titel. Dieser wird wohl einmal mehr an Max Verstappen und Red Bull gehen. Dafür wird über die Zukunft des britischen Mercedes-Piloten spekuliert.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Hamilton sogar mit einem Wechsel zu Ferrari in Verbindung gebracht. Der Formel-1-Star packte jetzt aus, dass er in der Vergangenheit schon einmal über einen Wechsel zu der Scuderia nachgedacht habe. Wie sieht es dann im kommenden Jahr aus? Fährt er dann ebenfalls für den Traditionsrennstall?

Formel 1: Hamilton zu Ferrari?

Irgendwann zu Beginn der Saison tauchte plötzlich das Gerücht in der Formel 1 auf. Lewis Hamilton soll über einen Wechsel zu Ferrari nachdenken und auch das italienische Team würde ihn gerne aufnehmen. Wer würde das nicht? Schließlich ist der Brite der Rekordweltmeister der Motorsport-Königsklasse. Sein Vertrag bei Mercedes läuft zum Ende des Jahres aus.

Auch, wenn beide Teams die Gerüchte dementierten, sorgen die neuen Aussagen von Hamilton jetzt für Aufregung. „Ich habe über die Ferrari-Fahrer nachgedacht und sie auf den Bildschirmen an der Rennstrecke beobachtet, und natürlich fragt man sich, wie es wäre, in Rot zu fahren“, sagte der Mercedes-Star auf seine vertragliche Situation von „ESPN“ angesprochen.

Doch Hamilton betonte gleichzeitig auch, dass Mercedes sein zuhause sei: „Ich bin glücklich, wo ich bin. Ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, aber wir arbeiten an einem.“

Hamilton denkt nicht ans Aufhören

Und was passiert dann? Bleibt er der Formel 1 noch lange erhalten? „Ich habe nicht vor, in nächster Zeit aufzuhören“, sagt er. „Ich bin nicht am Ende meiner Karriere und ich bin nicht in der Abwärtsspirale meiner Karriere. Ich bin in meiner besten Zeit. Es hängt alles davon ab, wie hart ich arbeiten will und wie gut ich körperlich und mental in Form bleibe.“

Zu seinem Vertrag, der ausläuft, erzählt der Mercedes-Pilot: „Es gibt keine Panik, wir werden es schaffen, keiner von uns fühlt Druck, wir sind immer ehrlich“, sagt Hamilton und fügte hinzu: „Wenn Toto (Wolff, Anm. d. Red) also mit jemandem spricht, wird er es mir sagen und umgekehrt. Ich habe noch nie in meiner ganzen Zeit hinter dem Rücken eines Teams mit jemandem gesprochen, um zu sehen, ob ich ihn dazu bringen kann, die Messlatte höher zu legen – dieses Spiel habe ich nie gespielt, und er auch nicht.“

Ob Hamilton im kommenden Jahr auch weiterhin im Mercedes fährt oder zu einem anderen Team wechselt, wird sich zeigen. Die ganzen Spekulationen dürften spätestens in oder nach der Sommerpause ein Ende haben.