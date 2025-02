Formel 1: Verstappen vor Mega-Wechsel? Sein Papa packt jetzt aus

Auch wenn es bis zum Saisonstart der Formel 1 noch einige Wochen sind, so bestimmt Max Verstappen aktuell wieder aus unterschiedlichen Gründen die Schlagzeilen . Der Red-Bull-Star ist mit vier WM-Titeln in Folge natürlich der gefragteste Mann. Ein Thema ist auch seine Zukunft.

Bleibt er der Formel 1 noch lange erhalten? Wenn ja, wird das bei Red Bull der Fall sein oder bei einem anderen Team? Wechselt er vielleicht sogar in eine andere Rennserie? Die Spekulationen halten seit Monaten an, und werden wohl auch weiterhin für Aufregung sorgen. Nun hat sich sein Papa Jos Verstappen deutlich zu Wort gemeldet.

Formel 1: Verstappen vor Serienwechsel?

Immer wieder hat Max Verstappen betont, wie nervig er es findet, dass der Formel-1-Kalender voller wird. Das wäre auch eine Sache, die er in der Königsklasse ändern würde, betonte der Niederländer vor Kurzem. In anderen Rennserien ist das nicht anders. Sein Vater Jos Verstappen hat ein ebenfalls volles Rallye-Programm dieses Jahr.

Auch interessant: Skisprung-WM: Schock für Titelkandidat! Kuriose Verletzung kurz vor dem Turnierstart

So wird Verstappen Senior an 19 Rennen in der belgischen und europäischen Rallye-Meisterschaft teilnehmen. Es wurde viel spekuliert, ob Sohn Max irgendwann in seine Fußstapfen treten und im Rallyesport an den Start gehen wird. Dazu wird es vermutlich aber nicht kommen.

„Ob so eine Rallye etwas für Max ist? Nein, im Moment nicht. Ich glaube auch nicht, dass er im Moment daran interessiert ist. Aber ich bin mir sicher, wenn er damit anfängt, wird verkauft werden,“ so Jos Verstappen gegenüber „De Telegraaf“, der vor zehn Jahren nicht gedacht hätte, „dass ich so viele Rallyes fahren würde. Aber ich brauche das einfach und genieße es unheimlich.“

„Es gibt kaum Politik“

Die Rallye-Welt macht Jos Verstappen auch viel mehr Spaß als die Formel 1, erklärt er. „In dieser Welt gibt es keinen Ärger mit der Presse, es ist alles sehr minimalistisch. Es gibt kaum Politik. Es macht einfach Spaß“, erklärt der 52-Jährige.

Ihm gefällt auch das Format der Wettbewerbe: „Du hast jedes Mal einen Test und musst dich dann wieder erholen. Auf diese Weise habe ich 12 Mal an einem Tag einen Adrenalinstoß. In der Formel 1 hast du das eigentlich nur einmal, direkt vor dem Start. Das ist es, was das Ganze so schön macht.“

Mehr Nachrichten für dich:

Eigentlich doch alles Argumente für Max Verstappen, in die Rallyeserie zu wechseln. Schließlich wird er immer wieder damit in Verbindung gebracht. Doch ob es tatsächlich dazukommen wird, bleibt abzuwarten.