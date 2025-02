Formel 1: Verstappen fordert radikale Änderung – „Einfach zu viele“

Er wird seinen fünften WM-Titel in Folge in Angriff nehmen und definitiv auch in diesem Jahr wieder für viel Wirbel abseits der Rennstrecke sorgen: Max Verstappen ist nämlich dafür bekannt, die Schlagzeilen in der Formel 1 zu bestimmen. Er nimmt oft kein Blatt vor den Mund.

Gleiches gilt auch, wenn es um seine Zukunft geht. Der Red-Bull-Star hat oft klar betont, dass er nicht so lange wie ein Lewis Hamilton oder Fernando Alonso in der Formel 1 fahren möchte. Ein Grund dafür sind die mittlerweile viel zu vielen Rennen, wie Verstappen selbst erklärt.

Formel 1: Verstappen spricht Klartext

In der Formel 1 ist es schon bekannt, dass Max Verstappen den Neuerungen der Bosse stets kritisch gegenübersteht. Der Red-Bull-Pilot hat immer wieder deutlich zum Ausdruck gebracht, was ihm nicht gefällt. Am Rande des Launch-Events in der O2-Arena in London wurde der Niederländer gefragt, was er ändern würde, wenn er die Macht dazu hätte.

„Weniger Rennen“, sagte der vierfache Weltmeister, wie aus der Kanone geschossen. „Es sind einfach zu viele. Ich glaube, wir sind ziemlich viel unterwegs. Weniger Rennen: Damit würde ich anfangen. Es gibt eine Menge Dinge, die man ändern kann. Du musst auch die kommerzielle Seite verstehen. Ich betrachte es aus der reinen Fahrerperspektive.“

In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl der Grands Prix immer vermehrt. 24 Rennen finden in diesem Jahr statt. Zum Vergleich: 2015 waren es noch nur 19. Das ist für Verstappen auch ein Grund, wieso er nicht so lange in der Formel 1 fahren möchte, wie es etwa bei Lewis Hamilton der Fall ist. Der Brite geht in seine mittlerweile 18. Saison in der Königsklasse.

Zu viele Rennen in der F1?

Neben den Grands Prix finden in der Formel 1 zusätzlich immer mehr Sprintrennen statt. In der vergangenen Saison hat sich die Zahl auf sechs erhöht. Das sind doppelt so viele wie 2021 und 2022, als noch drei Sprints gefahren wurden. Da ist es kein Wunder, dass sich die Fahrer wie Verstappen beschweren.

Und Besserung ist keineswegs in Sicht. Es ist gut möglich, dass sogar noch weitere Rennen dazukommen werden. Schließlich bringen mehr Rennen mehr Einnahmen. Ob es den Piloten dann irgendwann endgültig reichen wird?