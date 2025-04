Formel 1 – Japan-GP im Live-Ticker: Tsunoda unter Druck – Verstappen mit Triumphfahrt?

Auf dieses Rennen freuen sich Zuschauer und Fans gleichermaßen! Der Japan-GP in Suzuka ist eine der ikonischsten Veranstaltungen der Formel 1 – und auch in diesem Jahr häufen sich die Schlagzeilen.

Überschattet wird das Wochenende vom großen Fahrerknall bei Red Bull. Ausgerechnet Lokalmatador Yuki Tsunoda startet beim Japan-GP neben Max Verstappen. Eine Entscheidung, die innerhalb der Formel 1 für heiße Diskussionen sorgt. Kann der Japaner bestehen? Und was macht McLaren eigentlich wieder an diesem Wochenende?

Formel 1 – Japan-GP im Live-Ticker: Wieder McLaren-Dominanz?

Die erstenbeiden Rennwochenenden hat McLaren dominiert. Lando Norris und Oscar Piastri sind die großen WM-Favoriten. Kann beim Japan-GP vielleicht ein anderes Team auf sich aufmerksam machen? Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem Laufenden über alles, was in der Formel 1 gerade passiert.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Formel 1 – Japan-GP: Zeitplan

Freitag, 4. April

1. Freies Training: 4.30 Uhr

2. Freies Training: 8.00 Uhr

1. Freies Training: 4.30 Uhr 2. Freies Training: 8.00 Uhr Samstag, 5. April

3. Freies Training: 4.30 Uhr

Qualifying: 8.00 Uhr

3. Freies Training: 4.30 Uhr Qualifying: 8.00 Uhr Sonntag, 6. April

Rennen: 7.00 Uhr

Startaufstellung Japan-GP:

Verstappen (Red Bull) Norris (McLaren) Piastri (McLaren) Leclerc (Ferrari) Russell (Mercedes) Antonelli (Mercedes) Hadjar (Racing Bulls) Hamilton (Ferrari) Albon (Williams) Bearman (Haas) Gasly (Alpine) Alonso (Aston Martin) Lawson (Racing Bulls) Tsunoda (Red Bull) Sainz (Williams) Hülkenberg (Sauber) Bortoleto (Sauber) Ocon (Haas) Doohan (Alpine) Stroll (Aston Martin)

4/53 Es ist ein vergleichsweise ruhiger Start in dieses Rennen. Norris bleibt an Verstappen dran, das Feld ist eng! Für Verstappen geht es darum, aus dem DRS-Bereich zu kommen. Norris jagt den Niederländer und hofft auf ein schnelles Manöver.

1/53 Verstappen gewinnt den Start! Der Niederländer erwischt ein starkes Timing und kann seine Führung gegen Norris verteidigen. Alle Fahrer kommen durch, keine Unfälle beim Start!

Sonntag, 6. April, 6.55 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen, rein in den Großen Preis von Suzuka! Kann Verstappen sein tolles Wochenende krönen? Schlägt Norris zurück? Was kann Tsunoda im Red Bull noch ausrichten?

Viele Themen, viel Spannung – es dürfte ein intensives Rennen werden!

12.07 Uhr: Der nächste Rückschlag für Carlos Sainz. Der Spanier kassiert eine Grid-Strafe und geht morgen von P15 aus ins Rennen. Die Gründe für die Entscheidung der FIA erfährst Du hier.

09.27 Uhr: Besonders beachtlich ist auch die Leistung von Isack Hadjar. Der Franzose landet am Ende auf P7, nachdem er noch zu Beginn des Qualifyings mit Problemen an seinem Sicherheitsgurt zu kämpfen hatte. Mit Blick auf die Zukunft dürfte man die zuletzt starken Leistungen des Franzosen auch bei Red Bull sicher mit Freude zur Kenntnis nehmen.

09.18 Uhr: Die Wetterprognosen für das Rennen könnten Verstappen außerdem in die Karten spielen. Demnach könnte es morgen einige Regenfälle über der Strecke in Suzuka geben. Ein Szenario, dass die Dominanz der McLaren etwas abschwächen dürfte.

Verstappen lässt McLaren alt aussehen

09.12 Uhr: Ist das stark von Max Verstappen! Der Niederländer legt eine absolute Hammer-Runde hin und krallt sich die Pole-Position in Suzuka. Nur wenige Hundertstel-Sekunden dahinter landen die beiden McLaren, die mit diesem Ergebnis jedoch nicht vollends zufrieden sein dürften.

08.51 Uhr: Neben Tsunoda und Lawson haben es auch Alonso, Sainz und Gasly nicht in Q3 geschafft.

Enttäuschung in Suzuka – Frühes Aus für Tsunoda

08.48 Uhr: Ist das bitter für Yuki Tsunoda! Der 24-Jährige scheitert bei seinem ersten Qualifying im Red Bull in Q2 und geht morgen von Startplatz 15 ins Rennen. Direkt vor ihm: Liam Lawson, der noch letzte Woche für Tsunoda aus dem RB-Auto geworfen wurde.

08.33 Uhr: Und die nächste rote Flagge! Wie auch schon in den Trainingseinheiten hat ein Stück Rasen in der Auslaufzone der Strecke Feuer gefangen. Das sollte allerdings schnell behoben sein.

08.25 Uhr: Große Sorgen gibt es nach Q1 um Isack Hadjar. Der Rookie klagte mehrmals über Erschwernisse in seinem Cockpit, Teamchef Laurent Mekies bestätigte bei „Sky“ ein Problem mit dem Sicherheitsgurt. Das hört sich nicht gut an.

Hülkenberg scheitert um Haaresbreite

08.20 Uhr: Die erste Qualifyingssession ist vorbei. Stroll, Doohan, Ocon, Bortoleto und Hülkenberg haben es nicht über den Strich geschafft. Besonders bitter aus deutscher Sicht: Hülkenberg verpasste einen Platz in Q2 um gerade einmal 0,016 Sekunden.

08.02 Uhr: Im Gegensatz zu den vorherigen Sessions blieb es im dritten freien Training ruhig. Die McLaren dominierten einmal mehr, landeten am Ende auf den vordersten Plätzen. Dahinter bleibt es dagegen eng.

Samstag, 7.56 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Tag des Rennwochenendes in Japan! In wenigen Minuten startet das Qualifying in Suzuka. Wer kann sich die Pole-Position sichern?

21.02 Uhr: Um Verstappen halten natürlich die vielen Gerüchte über seine Zukunft weiter an. Jetzt packt ein Insider über ein mögliches Angebot aus. Hier mehr dazu.

Verstappen im Streit mit Red Bull?

17 Uhr: Zusätzlich bleiben die Gerüchte um seine Zukunft im Umlauf. Am Rande des Japan-GP ist jetzt wieder die Rede von einem möglichen Wechsel zu Aston Martin. Red Bull könnte es sich gerade mit seinem Star richtig verscherzen.

15.50 Uhr: Pikant bleibt es in Sachen Fahrerwechsel bei Red Bull! Die Degradierung von Liam Lawson scheint bei Max Verstappen gar nicht gut angekommen zu sein. Der Weltmeister hatte den Beitrag eines ehemaligen niederländischen Rennfahrers geliket, der den Umgang mit dem Neuseeländer kritisierte. Darauf angesprochen sagte er in Japan: „Das hat mir gefallen, das sagt doch genug, oder? Es war kein Fehler.“

Zudem erklärte er auch: „Ich habe mit dem Team alles besprochen und mitgeteilt, wie ich über alles denke. Manchmal ist es nicht nötig, alles in die Öffentlichkeit zu tragen.“ Doch richtig glücklich ist er mit der Sache offenbar nicht!

Formel 1: So geht es Doohan

13.48 Uhr: Wie geht es Jack Doohan? Das ist natürlich die Frage, die sich alle stellen. Eine medizinische Untersuchung hat ergeben, dass er wohl keine Gehirnerschütterung hat. Ob es trotzdem zu einem Einsatz morgen reicht?

12.02 Uhr: Unter besonderer Beobachtung steht auch Ferrari. Zwar konnte man in China den Sprint gewinnen, präsentiert sich ansonsten aber als der Pannenrennstall, den man aus den letzten Jahren kennt. Lewis Hamilton hat jetzt zugegeben, dass er das bereits ahnte!

10.55 Uhr: Übrigens sind die Red Bulls an diesem Wochenende in einem besonderen weißen Gewand unterwegs. Was es damit auf sich hat, liest du hier >>>

Chaos-Training zu Ende

10.00 Uhr: Wir sammeln uns erstmal. Was für eine kuriose Session hier vor dem Japan-GP. Insgesamt vier Rote Flaggen haben wir gesehen. Entsprechend wenig Runden konnten die Fahrer absolvieren. Oscar Piastri landet auf 1 vor Lando Norris. Auf Platz 3? Isack Hadjar im Racing Bull – Donnerwetter! Yuki Tsunoda dagegen ist komplett abgestürzt, wird nur 18. Wird er das nächste Opfer des so schwer zu steuernden Red Bulls?

8.50 Uhr: Und da hat es mächtig gescheppert. Jack Doohan, der angezählte Rookie von Alpine, hat schon nach wenigen Minuten komplett die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mächtig in die Wand eingeschlagen. Beim Aussteigen aus dem Wagen sieht er auch nicht ganz fit aus. Mehr dazu kannst du hier lesen.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

7.45 Uhr: In der Nacht fand bereits das erste Training in Suzuka statt. Wenig überraschend landete Lando Norris auf dem ersten Platz, gefolgt von George Russell und Charles Leclerc. Dahinter kamen Lewis Hamilton, Max Verstappen und Yuki Tsunoda ins Ziel. In wenigen Minuten geht es schon mit der zweiten Session weiter.

Freitag, 7.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Formel-1-Wochenende des Jahres. Beim Großen Preis von Japan steht jede Menge Spannung auf dem Programm. Jeder noch so kleine Fehler kann entscheidend sein – vom Wetter mal ganz abgesehen.