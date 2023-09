Formel 1 – Japan-GP im Live-Ticker: Verstappen jubelt ++ Team verkündet Doppel-Hammer

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Japan! Beim GP in Suzuka, der Lieblingsstrecke von Sebastian Vettel, versuchen die Piloten wieder, Red Bull und Max Verstappen zu ärgern.

Doch für den zweifachen Formel-1-Weltmeister kommt das nicht infrage. Schon an diesem Wochenende könnte der Niederländer mit Red Bull den ersten Titel der Saison einfahren. Wer jubelt am Sonntag (24. September, 6 Uhr) in Japan?

Formel 1 – Japan-GP im Live-Ticker

Carlos Sainz konnte in Singapur jubeln über den ersten Ferrari-Sieg in diesem Jahr jubeln. Gelingt der Scuderia oder einem anderen Team erneut ein Erfolg beim Japan-GP? Oder wird Max Verstappen in der Formel 1 wieder ein Ausrufezeichen setzen? In unserem Live-Ticker gibt es alle Informationen zum Rennwochenende in Suzuka.

Formel 1 – Startaufstellung beim Japan-GP

Verstappen Piastri Norris Leclerc Perez Sainz Hamilton Russell Tsunoda Alonso Lawson Gasly Albon Ocon Magnussen Bottas Stroll Hülkenberg Zhou Sargeant

12.03 Uhr: Was war bei Nico Hülkenberg los? Schon im Q1 war für den Deutschen Schluss. „Q1 war etwas seltsam, hat sich passabel angefühlt, aber in Sektor 2 habe ich relativ viel Zeit verloren und musste besonders in Spoon an mehreren Autos vorbei, das war nicht ideal“, erklärt Hülkenberg seinen schwachen 18. Platz. Kevin Magnussen rettete sich gerade noch in Q2, startet aber von Platz 15.

9.16 Uhr/Q3: Pole-Position für Verstappen! Keiner konnte den Niederländer schlagen. Überraschung dahinter: Piastri wird Zweiter und schlägt seinen Teamkollegen Norris. Tsunoda darf beim Heimrennen von Platz neun starten.

9.11 Uhr/Q3: Ob da noch einer dran kommen wird? Sieht wohl nicht so danach aus. Alle Fahrer sind langsamer als Verstappen.

9.08 Uhr/Q3: Verstappen mit der schnellsten Runde und einer deutlichen Ansage an die Konkurrenten. Das war überragend.

9.03 Uhr/Q3: Jetzt wird es spannend. Wer holt sich die Pole-Position?

8.56 Uhr/Q2: Bitter für Lawson! Der AlphaTauri-Pilot fliegt knapp raus. Gleiches gilt für Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Ocon und Kevin Magnussen. Jubel bei den japanischen Fans: Tsunoda schafft es ins Q3.

8.50 Uhr/Q2: Verstappen fährt wieder hier die schnellste Runde, hat aber Probleme mit dem Auto. Ob er trotzdem die Pole holt?

8.40 Uhr/Q2: Weiter geht’s mit dem Q2.

8.34 Uhr/Q1: Das war’s! Für Nico Hülkenberg, Vlatteri Bottas, Lance Stroll, Guanyu Zhou und den verunfallten Logan Sargeant ist im Q1 Schluss.

8.22 Uhr/Q1: Jetzt geht es weiter. Knapp neun Minuten haben die Piloten Zeit.

8.16 Uhr/Q1: Das dauert hier noch, bis es endlich wieder weitergeht.

8.09 Uhr/Q1: Unfall von Logan Sargeant! Der Williams-Pilot kracht in der letzten Kurve in die Bande. Sein Auto ist total zerstört, aber glücklicherweise geht es dem Amerikaner gut.

8 Uhr/Q1: Jetzt geht es los mit dem Qualifying.

7.44 Uhr: Mit einem deutlichen Vorsprung von 151 Punkten liegt Max Verstappen vor Sergio Perez. In rund zwei Wochen könnte er beim Katar-GP den dritten WM-Titel in Folge feiern. Schon in Japan könnte an diesem Wochenende Red Bull den Konstrukteurs-WM feiern.

6.15 Uhr: Schon vor dem Qualifying gibt es zwei Hammer-Nachrichten – und das von einem Rennstall. Im kommenden Jahr werden Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda weiter für AlphaTauri fahren. Bitter für Liam Lawson, der trotz der guten Leistungen keinen Sitz bekommt.

Samstag, 23. September, 6 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen zum Rennwochenende in Japan. Am heutigen Samstag steht das Qualifying an. Wer holt sich die Pole-Position?