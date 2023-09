Formel 1: Jetzt steht es offiziell fest! Fans flippen nach Japan-GP aus

Die Formel-1-Saison dauert zwar noch, aber schon jetzt ist eine WM-Entscheidung gefallen. Beim Japan-GP gewinnt Max Verstappen und hat gleich doppelten Grund zum Feiern.

Mit Red Bull hat sich der Niederländer nämlich den Konstrukteurs-Titel geholt. Bis Verstappen seinen dritten Formel-1-Titel in Folge holen kann, dauert es auch nicht mehr lange.

Formel 1: Offiziell! Verstappen und Red Bull jubeln

Während des Rennens in Suzuka wurde gerechnet, am Ende wurde es nochmal richtig spannend. Als Max Verstappen dann die Ziellinie überquerte, herrschte großer Jubel bei Red Bull. Erneut konnte das österreichische Formel-1-Team die Weltmeisterschaft sichern. Allerdings ist es nicht der Fahrer-Titel, sondern die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

623 Punkte holten Verstappen und Teamkollege Sergio Perez bisher. Mercedes hat 305 Zähler und kann in den verbleiben sechs Rennen Red Bull nicht mehr einholen.

In Suzuka verwies Verstappen bei seinem 13. Saisonsieg die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri deutlich auf die Plätze und sicherte seinem Team bereits im 16. von 22 Rennen den sechsten Konstrukteurs-Titel.

Red-Bull-Fans in Jubellaune

Mit 177 Punkten Vorsprung auf seinen wieder mal deklassierten Teamkollegen Perez, der seinen Red Bull am Sonntag abstellte, reist Verstappen zum nächsten Formel-1-Rennen nach Katar. In der Wüste kann er seinen Titel-Hattrick aus eigener Kraft perfekt machen. 180 Zähler sind maximal noch zu gewinnen, bereits beim Sprintrennen am Samstag (7. Oktober) kann Verstappen über den WM-Titel jubeln.

Mehr News für dich:

Genauso viel gejubelt haben die Red-Bull-Fans nach dem Japan-GP über den Konstrukteurs-Titel: „Das war mal wieder eine Machtdemonstration. Max ist nicht aufzuhalten und Red Bull ist das beste Team in der Formel 1“, „Das war wieder eine überragende Saison, die noch nicht mal zu Ende ist. Keiner wird Red Bull in den nächsten Jahren schlagen können“ und „Dieses Auto wird als eines der besten Autos der Geschichte eingehen“, heißt es von den RB-Anhängern in den sozialen Netzwerken.