Formel 1: Paukenschlag offiziell! Team schmeißt Fahrer raus

Die Formel 1 ist gerade aus der Sommerpause zurück und schon gibt es den ersten Paukenschlag! Williams hat sich nach dem Zandvoort-GP von seinem Fahrer Logan Sargeant getrennt.

Doch wer dachte, dass nun die Zeit von Mick Schumacher gekommen ist, der irrt sich. Das Formel-1-Team stellt nämlich einen anderen Piloten vor, der für Sargeant bis zum Ende der Saison übernehmen wird.

Formel 1: Williams schmeißt Sargeant raus

Es hatte sich bereits angedeutet, nun hat Williams es offiziell gemacht. Logan Sargeant verliert sein Cockpit beim Formel-1-Team mit sofortiger Wirkung und wird damit nicht die restlichen Rennen in diesem Jahr zu Ende fahren. Stattdessen sitzt bereits am kommenden Wochenende Franco Colapinto als Rookie im Auto.

„Es ist eine Ehre, mein Formel-1-Debüt bei Williams zu geben – das ist der Stoff, aus dem die Träume sind“, sagt der Argentinier. „Das Team hat eine unglaubliche Geschichte und eine Mission, zurück an die Spitze zu kommen, und ich kann es kaum erwarten, ein Teil davon zu sein.“

Und der Youngster weiter: „Mitten in der Saison in die Formel 1 zu kommen, ist eine enorme Lernkurve, aber ich bin bereit für die Herausforderung und konzentriere mich voll und ganz darauf, mit Alex und dem Team so hart wie möglich zu arbeiten, damit es ein Erfolg wird.“

Bitteres Sargeant-Aus offiziell

Damit ist die Formel-1-Karriere für Sargeant nach 36 Rennen vorerst beendet. Der Amerikaner holte in den beiden Jahren im Williams lediglich einen einzigen Punkt. Besonders seine zahlreichen Fehler und Unfälle kosteten das Team viele Millionen US-Dollar.

Teamchef James Vowles musste die Reißleine ziehen. „Die Entscheidung, einen Fahrer mitten in der Saison zu ersetzen, haben wir uns nicht leicht gemacht, aber wir glauben, dass Williams damit die besten Chancen hat, im weiteren Verlauf der Saison um Punkte zu kämpfen“, sagt er. Das Team habe gerade ein großes Upgrade am Auto vorgenommen „und wir müssen in einem bemerkenswert engen Kampf im Mittelfeld jede Chance auf Punkte maximieren“, so Vowles.

Gleichzeitig bedeutet es auch, dass das nächste Team sich gegen Mick Schumacher entschieden hat. Der Deutsche wartet vergeblich auf eine Chance in der Motorsport-Königsklasse. Die letzte Hoffnung wäre Audi/Sauber. Das Team sucht neben Nico Hülkenberg noch nach einem weiteren Piloten für das kommende Jahr.