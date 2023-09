Formel 1: Alarmierende Hamilton-Worte – „Definitiv besorgniserregend“

Erstmals konnte die Formel 1 beim Singapur-GP wieder Hoffnung schöpfen. Max Verstappen und Red Bull wurden nämlich erstmals in dieser Saison besiegt. Doch nun eine Woche später in Japan sieht das wieder anders aus. Der Niederländer dominiert nach Belieben und eilt der Konkurrenz davon.

Teams wie Mercedes machten seit Wochen Ansagen und erhoffen sich, dass in der kommenden Saison der Titel wieder in Angriff genommen werden kann. Doch die Aussagen von Lewis Hamilton sind für das Formel-1-Team mehr als nur beunruhigend.

Formel 1: Alarmierende Hamilton-Worte

Es war eine Machtdemonstration von Max Verstappen in Japan, nachdem er in Singapur erstmals nicht auf dem Podest stand. Zuvor gewann er zehn Formel-1-Rennen in Folge, musste dann auf der legendären Nachtstrecke zusehen, wie Carlos Sainz im Ferrari sensationell gewann. Nun ist der Niederländer mit viel Wut im Bauch nach Suzuka geflogen. Dort fuhr der Red-Bull-Pilot auf die Pole-Position (hier mehr dazu) und ließ der Konkurrenz keine Chance. Vor allem bei Mercedes gab es große Probleme.

„Der Freitag war ein schlechter Tag und wir haben an jedem Rennwochenende mindestens einen Tag, der nicht nach Wunsch läuft. Die Fahrzeug-Balance fühlte sich nicht so gut an, deshalb nahmen wir ein paar Änderungen vor“, sagte Hamilton nach dem Qualifying. „Wir haben in der Nacht hart gearbeitet und daraufhin hat sich das Auto richtig gut angefühlt. Im dritten Training lief es viel besser als tags zuvor, deshalb war ich auch ziemlich zuversichtlich, als es ins Qualifying ging. Ich gab dann alles. Aber wir haben im ersten Sektor ein Defizit von sieben Zehntelsekunden, und das hat mit dem Heck des Autos zu tun“, schilderte der Brite.

Beim Japan-GP am Sonntag (24. September) wird Hamilton von Platz sieben an den Start gehen. Der Rückstand auf Verstappen macht dem siebenmaligen Weltmeister große Sorgen.

„Definitiv besorgniserregend“

„Wir waren einfach eine Sekunde weg. Verrückt. Diese Lücke nächstes Jahr zu schließen, wenn sie an diesem Punkt auf so einer Strecke noch immer eine Sekunde beträgt, das ist definitiv für uns als Team besorgniserregend“, sagte der Formel-1-Star.

Vergangene Woche noch auf dem Podium – jetzt aber ist eine gute Platzierung für Hamilton und die Silberpfeile in weite Ferne gerückt. Auch Teamkollege George Russell wird mit dem achten Platz sicherlich nicht zufrieden sein.