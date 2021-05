Formel 1: Rennlegende mit gewagter Prognose – doch den Fans gibt sie Hoffnung

Nichts erhoffen sich die Fans der Formel 1 mehr, als endlich einen spannenden Titelkampf zu erleben, in dem auch ein Nicht-Mercedes eine Rolle spielt.

In dieser Saison könnte es soweit sein. Auch wenn Lewis Hamilton drei der ersten vier Formel 1-Rennen gewann – Max Verstappen liegt in Schlagdistanz. Die gewagte Prognose eines Ex-Weltmeisters gib den F1-Fans nun noch größere Hoffnung.

Formel 1: Villeneuve erwartet mehr Fehler

Jacques Villeneuve weiß, was es braucht, um in der Motorsport-Königsklasse einen Titel zu gewinnen. 1997 gewann der Kanadier im Williams die Formel 1-Weltmeisterschaft. In zehn Jahren als Fahrer hat er genügend Erfahrungen gesammelt, um zu wissen, was den Ausschlag geben kann.

Verstappen und Hamilton standen bereits vier Mal in diesem Jahr zusammen auf dem Podium. Foto: imago images/HochZwei

Er glaubt, dass Weltmeister Hamilton in diesem Jahr enorm unter Druck geraten könnte. Anders als Verstappen musste der Brite in der Vergangenheit nicht immer an seine Grenzen gehen, um zu gewinnen. Das habe sich nun verändert.

+++ Mick Schumacher: Sorgenfalten beim Boss – das droht Schumi Junior jetzt +++

„Das sieht man an den Fehlern, die ihm etwa in Imola unterlaufen sind. Er wollte zu schnell durchs Feld nach vorne kommen“, erklärte Villeneuve laut der „Speedweek“. Beim Grand Prix der Emilia-Romagna war Hamilton früh ins Kiesbett gerutscht und konnte sich nur mit Mühe und Not zurück auf Platz zwei kämpfen.

------------------------

Der aktuelle WM-Stand in der Formel 1:

Hamilton, 94 Punkte Verstappen, 80 Punkte Bottas, 47 Punkte Norris, 41 Punkte Leclerc, 40 Punkte

----------------------

Villeneuve ist sich sicher: „Wir werden mehr Fehler dieser Art sehen.“ Eine gewagte These, immerhin weiß Hamilton als siebenfacher Weltmeister genau, was er kann. Zudem gilt der 36-Jährige als einer der zuverlässigsten Fahrer im Feld.

Formel 1-Fans hoffen auf Spannung

Die Formel 1-Fans werden dennoch hoffen, dass sich die Worte Villeneuves bewahrheiten. So würden die Chancen von Verstappen steigen, den WM-Kampf bis zum Ende des Jahres offen zu halten.

----------------------

Weitere Neuigkeiten aus der Formel 1:

Formel 1-Star schockt Fans – droht jetzt auch noch DAS?

Formel 1 bei RTL: Bitterer Dämpfer – DAS machte dem Sender einen Strich durch die Rechnung

Formel 1: Räumt Mercedes das Feld? Teamchef spricht Klartext!

----------------------

Das nächste Rennen steigt auf dem berühmt-berüchtigten Stadtkurs von Monaco. Wenn es eine Strecke gibt, auf der sich Fahrer keinen Fehler erlauben dürfen, dann ist es der Traditionskurs in Monte Carlo. Ein Patzer könnte hier das Aus und den Verlust wertvoller WM-Punkte bedeuten. (mh)