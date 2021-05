Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Formel 1 pausiert an diesem Wochenende. In der vergangenen Woche gastierte der Rennzirkus in Barcelona, in der kommenden in Monaco.

Foto: Imago Images

Für Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. also Zeit sich etwas zu erholen, bevor es dann am nächsten Wochenende in der Formel 1 weitergeht. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Serienweltmeister Mercedes aus der Formel 1 aussteigen wolle. Nun äußerte sich Teamchef Toto Wolff diesbezüglich und spricht Klartext.

Formel 1: Ausstieg von Serienweltmeister Mercedes? Toto Wolff spricht Klartext

Immer Mal wieder gibt es Gerüchte, dass Mercedes aus der Formel 1 aussteigen könnte. Für viele Fans der Formel 1 unvorstellbar. Schließlich ist das Team seit 2014 durchgehend Weltmeister sowohl im Einzel (sechs Mal Lewis Hamilton, ein Mal Nico Rosberg), als auch im Team.

Toto Wolff (l.) und das Mercedes Team freuen sich über den Sieg beim Rennen in Barcelona am vergangenen Wochenende. Foto: Imago Images

Teamchef Toto Wolff, der seit 2013 die Geschicke als Motorsportchef bei Mercedes leitet, räumte diese Gerüchte nun endgültig aus der Welt. In einem Interview mit Motorsport-Total.com sagte Wolff darauf angesprochen: „Wir hören auch jedes Jahr ein paar Mal das Gerücht, dass Aliens auf dem Planeten Erde gelandet sind.“

Er verdeutlicht: „Es gibt diese Aliens vom Planeten Mars, die ganz in der Nähe der Strecke hier in Granollers gelandet sind. Das ist in etwa genauso sicher wie ein Ausstieg von Mercedes aus der Formel 1.“

Das sind die Formel 1-Fahrer 2021:

Mercedes: Hamilton, Bottas

Red Bull: Verstappen, Perez

Aston Martin: Vettel, Stroll

Ferrari: Leclerc, Sainz

Alpine (vorher: Renault): Ocon, Alonso

McLaren: Norris, Ricciardo

Alfa Romeo: Räikkönen, Giovinazzi

Alpha Tauri: Gasly, Tsunoda

Haas: Schumacher, Mazepin

Williams: Russell, Latifi

Klare Worte, die ein für alle Mal die Gerüchte aus der Welt räumen sollten.

