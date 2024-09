Formel 1 – Italien-GP im Live-Ticker: Ferrari-Sensation! Leclerc düpiert McLaren

In der Formel 1 steht der Große Preis von Italien auf dem Programm. Die Königsklasse des Motorsports ist an diesem Wochenende auf der Strecke im legendären Autodromo Nazionale di Monza unterwegs.

Gespannt blicken die Fans in der Formel 1 auf den Titelkampf. Red Bull und Max Verstappen wollen in Italien endlich wieder zurückschlagen. McLaren hat dem Brauserennstall zuletzt den Rang abgelaufen.

Formel 1 – Italien-GP im Live-Ticker

Kann Red Bull in Monza den Bock wieder umstoßen oder holt Lando Norris seinen nächsten Sieg in der Formel 1? Was machen die Mercedes nach dem verkorksten Wochenende in Zandvoort? Und wie schlägt sich Nico Hülkenberg?

Wir verfolgen für dich den Großen Preis von Italien und versorgen dich in unserem Live-Ticker mit den wichtigsten Informationen zum Rennen in Monza!

Italien-GP – 53/53

Leclerc (Ferrari) Piastri (McLaren) Norris (McLaren) Sainz (Ferrari) Hamilton (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Russell (Mercedes) Perez (Red Bull) Magnussen (Haas) Albon (Williams) Alonso (Aston Martin) Ricciardo (RB) Colapinto (Williams) Ocon (Alpine) Gasly (Alpine) Bottas (Sauber) Hülkenberg (Haas) Zhou (Sauber) Stroll (Aston Martin)

OUT Tsunoda

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Ziel: Charles Leclerc schafft die Sensation und gewinnt den Großen Preis von Italien. Ferrari düpiert mit McLaren mit einer Ein-Stopp-Strategie. Damit hätte niemand gerechnet.

48/53: Und auch Norris ist an Sainz vorbei.

45/53: Piastri schnappt sich Sainz. Jetzt sind’s noch elf Sekunden bis zu Leclerc.

44/53: Es sieht ganz danach aus, als würde es Ferrari mit einer 1-Stopp-Strategie versuchen. Noch neun Runden müssen Sainz und Leclerc die Führung verteidigen. Die Aufholjagd von McLaren läuft.

33/53: Norris leistet sich einen Fahrfehler und verliert an Boden. Gleich danach geht’s zum Boxenstopp. Ob das mit dem Sieg noch was wird?

22/53: Verkorkster Boxenstopp von Verstappen. Und er geht auf eine Zwei-Stopp-Strategie. Bei Red Bull läuft es nicht. Piastri liegt weiter in Führung, Norris ist dahint und bereitet einen Angriff vor.

9/53: Ricciardo bekommt eine 5-Sekunden-Strafe für die Kollision mit Hülkenberg. Der Deutsche erhält eine 10-Sekunde-Strafe für sein Manöver gegen Tsunoda.

8/53: Nach einem verkorksten Start mit einer Berührung mit Ricciardo fiel Hülkenberg weiter zurück. Und jetzt die nächste Kollision in Kurve eins mit Tsunoda. Der Deutsche muss zur Box, braucht einen neuen Frontflügel und fällt ans Ende des Feldes zurück. Eine Strafe droht ihm wohl auch noch. Die Hoffnung auf Punkte ist damit auch schon dahin…

Start: Die beiden McLaren gewinnen den Start, doch dann behindern sie sich gegenseitig. Die Folge: Norris fällt hinter Leclerc zurück, Piastri führt. Russell verpasst die erste Kurve, muss einige Plätze aufgeben. Da gab es offenbar eine Berührung.

15.00 Uhr: Auf geht’s in die Formation-Lap. In wenigen Augenblicken geht’s hier los!

14.38 Uhr: In etwas Entfernung braut sich etwas zusammen: Es könnte tatsächlich heute noch regnen in Monza. Das würde alles verändern.

14.28 Uhr: Rund eine halbe Stunde vor dem Start schauen wir nochmal auf die wichtigsten Fragen zum Rennen: Kann McLaren in Monza den Doppel-Sieg feiern und den Rückstand auf Red Bull weiter verkürzen? Oder schlägt Max Verstappen im Rennen wieder zurück? Kann sich Mercedes nach dem schwachen Auftritt in Zandvoort wieder zurückmelden? Wie schlägt sich Franco Colapinto bei seinem Debüt in der Formel 1? Und schafft Ferrari vielleicht noch die Sensation beim Heim-GP?

11.54 Uhr: Lewis Hamilton war mit seiner Leistung im Qualifying überhaupt nicht einverstanden. Der Mercedes-Pilot schimpfte wie ein Rohrspatz. Hier mehr!

11.20 Uhr: Und nun ist auch das Formel 2-Rennen vorbei: McLaren-Junior Gabriel Bortoleto gewinnt. Oliver Goethe landete auf Rang 16.

10.55 Uhr: Während die Formel 1 erst in ein paar Stunden startet, gab’s heute Morgen schon das letzte Saisonrennen in der Formel 3. Leonardo Fornaroli sicherte sich in einem hochdramatischen Rennen dank Platz drei den WM-Titel. Den Sieg holte Sami Meguetounif. Tim Tramnitz wurde Siebter und verteidigte damit Rang neun in der Gesamtwertung.

Sonntag, 1. September, 10.32 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Race-Day! Um 15 Uhr geht die Ampel aus und das Rennen startet.

20.56 Uhr: Strafe nach dem Qualifying! Diese wird aber keine Auswirkung auf die Startaufstellung haben. Weil Oscar Piastri und Max Verstappen in der Boxengasse fast kollidiert sind, muss McLaren tief in die Tasche greifen. Für den Zwischenfall muss das Team rund 10.000 Euro zahlen. Eine heftige Geldstrafe für das Unsafe-Release!

Q3: Die Entscheidung: Norris holt die Pole-Position in Monza. Teamkollege Piastri komplettiert die erste Startreihe. Dahinter liegen Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton und erst auf Rang sieben Verstappen. Hülkenberg startet von Platz zehn.

Q2: Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly und Ocon müssen die Segel streichen. Hülkenberg schafft es wieder einmal ins Q3. Und vorne an der Spitze ist es ultra eng. Wer holt die Pole?

Q1: Der erste Teil des Qualifyings ist vorbei. Raus sind Zhou, Bottas (beide Sauber), Colapinto (Williams), Stroll (Aston Martin) und Tsunoda (Racing Bulls).

Q1: Norris liegt aktuell in Führung. Noch vier Minuten Zeit, um sich zu verbessern. Perez ist aktuell raus.

Q1: Die Strecke ist freigegeben. Das Qualifying beginnt.

15.50 Uhr: Dr. Helmut Marko erwartet einen Zehntel-Krimi. Der Red-Bull-Boss betont aber, dass die Abstimmung des Autos auf das Rennen wichtiger sei als eine Pole-Position.

15.08 Uhr: Es gibt einen Sieger in der Formel 2: Oliver Bearman, der nächstes Jahr im Haas sitzen wird, holt sich den Sieg.

14.45 Uhr: Kurzer Exkurs in die Formel 2: Dort hat Oliver Goethe heute sein Debüt gefeiert. Nach einem Crash beim Start, bei dem auch Antonelli involviert war, war sein Rennen schnell vorbei.

13.26 Uhr: Das 3. Freie Training war schon aussagekräftiger. Hamilton und Russell sind die Schnellsten. Mercedes meldet sich offenbar zurück. Dahinter liegt Leclerc im Ferrari und die beiden McLaren. Verstappen wurde nur Sechster. Scheint so, als hätte Red Bull die Probleme noch nicht in den Griff bekommen.

11.55 Uhr: Für Aufregung sorgten an diesem Wochenende Aussagen von Williams-Teamchef James Vowles über Mick Schumacher. Hier mehr!

10.49 Uhr: Am Freitag fuhr Verstappen im 1. Freien Training die schnellste Runde, im 2. Freien Training war Hamilton der Schnellste. Noch ließ sich aber keine klare Tendenz ausmachen.

10.36 Uhr: Am Morgen gab’s aus deutscher Sicht schon einen Grund zu feiern. Hier erfährst du, warum!

10.28 Uhr: Unter der Woche gab’s dann tatsächlich einen Fahrerwechsel. Logan Sargeant musste sein Cockpit bei Williams vorzeitig räumen. Als Ersatz stellte Williams den Nachwuchspiloten Franco Colapinto vor. Er wird die ausstehenden neun Rennen absolvieren. Mick Schumacher ging wieder leer aus.

09.48 Uhr: Bevor wir weiter einen Blick auf das Geschehen in Monza schauen, werfen wir noch einen Blick zurück. Im ersten Rennen nach der Sommerpause war McLaren wieder das dominierende Team. Mit über 20 Sekunden Vorsprung kam Norris vor Max Verstappen ins Ziel. Der WM-Kampf ist wieder offen.

Das könnte dich auch interessieren:

09.23 Uhr: Gestern fuhr Antonelli zum ersten Mal in der Formel 1 im 1. Freien Training. Das ging jedoch gewaltig schief. Hier mehr dazu!

09.20 Uhr: Der Tag begann mit einem echten Paukenschlag: Mercedes hat Andrea Kimi Antonelli als seinen Fahrer für die kommende Saison vorgestellt. Hier mehr dazu!

Samstag, 31. August, 09.11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für den Großen Preis von Italien. Am heutigen Samstag findet in Monza das Qualifying statt. Los geht’s um 16 Uhr.