Formel 1: Insider mit brisanten Vettel-Aussagen – Comeback noch in diesem Jahr?

Er fehlt den Fans, den Fahrern und der gesamten Formel 1: Sebastian Vettel. Im vergangenen Jahr beendete der vierfache Weltmeister seine Karriere und ist seitdem im Ruhestand. Immer wieder gab es Gerüchte über eine mögliche Rückkehr des Heppenheimers in die Motorsport-Königsklasse.

Und ein Comeback in der Formel 1 könnte jetzt früher als gedacht kommen. Geht es nach einem Insider, könnte Sebastian Vettel womöglich noch in diesem Jahr wieder im Paddock zu sehen sein.

Formel 1: Insider mit brisanten Vettel-Aussagen

Seit dem Karriereende von Sebastian Vettel aus der Formel 1 sind nur wenige Monate vergangenen. Über die Zukunft des ehemaligen Piloten wird dennoch immer wieder spekuliert. Sitzt er irgendwann wieder im Cockpit? Fährt er in einer anderen Rennserie? Sehen ihn die Fans in einer anderen Rolle in der Motorsport-Königsklasse?

Letzterer dürfte der Fall sein, wie der renommierte Reporter Ted Kravitz von „Sky Sports“ berichtet. Der Brite glaubt, dass Vettel schon in absehbarer Zeit eine neue Stelle antreten wird. Denn es sei „gut möglich“, dass es noch in dieser Saison zu einem Vettel-Comeback kommen könnte.

„Aber es wird nicht als Fahrer sein.“ Kravitz sehe stattdessen den gebürtigen Heppenheimer in beratender Funktion. Dabei nennt er auch zwei mögliche Teams.

Vettel-Comeback bei Red Bull?

„Möglicherweise wird es Audi“, sagte der Insider mit Blick auf Vettels berufliche Zukunft, „aber ich denke eher, dass er zu Red Bull zurückkehren wird. Ich denke, er wird dort Helmut Marko ersetzen, das ist wahrscheinlicher (als Audi)“. Ähnlich wie Helmut Marko könnte auch Vettel beim Formel-1-Team als Berater fungieren, spekulierte der Insider.

Sehen wir Sebastian Vettel bald wieder im Paddock? Foto: IMAGO / USA TODAY Network

Was jedoch unwahrscheinlich ist, ist eine Rückkehr des 35-Jährigen als Fahrer eines Rennstalls. „Ich glaube wirklich, dass er entschieden hat, nicht mehr zu fahren. Und so wie ich ihn kenne, wird er nicht alle enttäuschen und sagen ‚Ahh, wisst ihr was? Ich war doch nicht ehrlich, hier bin ich wieder und komme als Fahrer zurück'“, sagte der Reporter.

Ob es tatsächlich so kommen wird und die Fans einen der beliebtesten Piloten wieder im Paddock erleben werden, wird sich zeigen. Helmut Marko selbst machte Vettel bereits vor seinem Karriereende ein Jobangebot als sein Nachfolger. Die Anzeichen jedenfalls verdichten sich immer mehr.

