Formel 1 – Imola-GP im Live-Ticker: Verstappen strauchelt! Ist die Dominanz vorbei?

Die Formel 1 kommt endlich nach Europa! Der Imola-GP markiert das erste Wochenende der Saison auf europäischen Boden. Und mehr denn je fragen sich die Fans: Könnte die Dominanz von Max Verstappen endgültig enden?

In Miami musste er schon zum zweiten Mal einem anderen Fahrer Platz 1 überlassen. Und auch am ersten Tag in Imola sah es für den dreifachen Weltmeister der Formel 1 nicht gerade rosig aus. Können Ferrari und McLaren den Druck aufrecht erhalten?

Formel 1 – Imola-GP im Live-Ticker: Schlägt Red Bull zurück?

Es verspricht ein spannendes Wochenende zu werden. Du willst nichts vom Europa-Auftakt der Formel 1 in Imola verpassen? Dann bist du bei unserem Live-Ticker genau richtig. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.

11.48 Uhr: Ein Blick aufs Wetter. Nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als könnte es an diesem Wochenende Regen geben, haben sich die Aussichten verbessert. Für heute sind Sonne und 25 Grad angesagt.

11.23 Uhr: Dieses gibt es heute ab 16 Uhr. Wir begleiten die Session natürlich live für dich. Zuvor findet um 12.30 Uhr noch das dritte freie Training statt.

Formel 1 in Imola: Verstappen mit Trainings-Problemen

9.05 Uhr: Nicht so richtig gut lief es dagegen bei Max Verstappen. Der Niederländer kam nicht über die Plätze 5 und 7 hinaus. Ist der Vorsprung von Red Bull zur Konferenz wirklich geschrumpft? Oder spielt der Rennstall noch nicht mit offenen Karten an diesem Wochenende. Die Antwort gibt es heute spätestens im Qualifying.

8.30 Uhr: Und so stellt sich das Ganze dar: Beide Trainingssessions am Freitag konnte Charles Leclerc gewinnen! Der Ferrari-Pilot zeigt sich im Heimatland der Scuderia zum Auftakt in sehr guter Form. Doch auch die Platzierungen dahinter sind nicht zu verachten.

So gelang George Russell im FP1 im Mercedes Platz 2. Im zweiten freien Training stand dort Oscar Piastri im McLaren. Noch überraschender hier allerdings: Yuki Tsunoda, der seinen Racing Bull auf den dritten Platz steuerte.

8.17 Uhr: Aber wie sieht es an diesem Wochenende aus? Schlägt Red Bull zurück oder kann McLaren den Rückenwind nutzen? Oder kommt mit Ferrari plötzlich ein dritter Anwärter auf den Sieg daher? Die Ergebnisse der ersten beiden Trainings sind jedenfalls sehr interessant.

7.21 Uhr: In Miami musste sich Red Bull bereits zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Max Verstappen konnte nicht wie gewohnt dominieren, was McLaren in Person von Lando Norris eiskalt ausnutzte. Der Brite sicherte sich seinen langersehnten ersten Sieg in die Königsklasse.

Samstag, 18. Mai, 7.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Die Formel 1 ist wieder da und dieses Mal geht es in die Emilia-Romagna. Das Rennen in Imola steht an und damit auch das erste dieser Saison in Europa. Wer kann am Samstag triumphieren?