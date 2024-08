Formel 1: Red-Bull-Boss plaudert es aus – Mega-Talent winkt Beförderung

Die Fahrer-Situation bei Red Bull in der Formel 1 ist hochspannend. Sergio Perez darf zwar weitermachen, wackelt aber gewaltig. Bei Schwesterteam Racing Bulls ist Yuki Tsunoda gesetzt, Daniel Ricciardo droht das Aus.

Gleich mehrere Mega-Talente warten noch immer auf ihre Chance in der Formel 1. Ein Juwel scheint jetzt vor dem nächsten Schritt zu stehen. Wie Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko verriet, winkt ihm eine Beförderung.

Formel 1: Hadjar winkt Beförderung

In Spa holte er seinen vierten Sieg in dieser Saison, baute seine Führung in der Gesamtwertung damit noch einmal aus – Isack Hadjar ist aktuell der beste Fahrer in der Nachwuchsserie Formel 2. Der Franzose zählt zu den vielversprechendsten Talenten und steht bei Red Bull unter Vertrag.

Sollte er die Formel 2 gewinnen, darf er im kommenden Jahr nicht mehr in der Rennserie starten. Der nächste Schritt stünde an und der hieße Formel 1. Ob er aber schon 2025 ein Cockpit bekommt, darf bezweifelt werden. Schließlich wartet mit Liam Lawson ein weiteres Red-Bull-Talent schon länger auf seinen Einsatz.

„Er hat ganz klar das Potenzial für die Formel 1“

Dr. Helmut Marko, Chefberater von Red Bull, stellte jetzt in seiner Kolumne bei „Speedweek“ aber schon mal klar: „Unser Formel-2-Fahrer Isack Hadjar hat in Spa den vierten Sieg in der höchsten Formelsport-Klasse geholt. Er hat ganz klar das Potenzial für die Formel 1.“

Der 81-Jährige betonte: „Wir schauen mal, wie sich alles weiterentwickelt, aber er wird sicherlich irgendeine Rolle einnehmen. Es kann etwa sein, dass er so wie Lawson ein Jahr als Test- und Simulatorfahrer absolvieren wird.“ Klar ist: Red Bull plant fest mit Hadjar. In den nächsten Jahren dürfte er wohl seine Chance in der Formel 1 bekommen. Bislang blieb es lediglich bei Einsätzen im Training.