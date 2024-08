Formel 1: Red Bull kündigt Fahrer-Entscheidung an – Konkurrenz schaut ganz genau hin

Bei Red Bull hängt seit über einem Jahr ein Mega-Talent in der Formel 1 in der Schwebe. Liam Lawson drängt auf ein Stammcockpit, doch der Brause-Rennstall hat ihm (noch) keins gegeben.

So langsam dürfte der Neuseeländer ungeduldig werden – und auch die Konkurrenten in der Formel 1 haben den 22-Jährigen bereits auf dem Schirm. Wenn Red Bull ihn halten will, muss er 2025 in der Formel 1 fahren.

Formel 1: Lawson-Entscheidung steht bevor

Schon Ende 2023 versprach Dr. Helmut Marko seinem Schützling Lawson ein sicheres Cockpit für 2025. Inzwischen ist man bei Red Bull etwas zurückgerudert. Sicher hat Lawson den Platz bei den Racing Bulls aber noch nicht.

+++ Formel 1: Newey-Hammer wohl perfekt! Dieser Deal wäre eine echte Ansage +++

Jetzt kündigte Dr. Helmut Marko, Chefberater von Red Bull, in seiner Kolumne bei „Speedweek“ aber eine zeitnahe Entscheidung an: „Wie es mit Liam Lawson weitergeht, werden wir im September bekanntgeben.“ Gerüchten zufolge kann Lawson ab September mit anderen Teams verhandeln, wenn Red Bull ihm bis dahin kein Cockpit für 2025 vertraglich zugesichert hat.

+++ Formel 1: Boss bestätigt Gerüchte – Entscheidung bei Top-Team gefallen +++

Dr. Marko erteilt deutliche Absage

Einem Wechsel zur Konkurrenz schob der 81-Jährige nun einen Riegel vor und erstickte die Gerüchte damit im Keim. „Auch wenn die Konkurrenz ihn gerne quasi leihweise einsetzen würde, dafür steht er nicht zur Verfügung“, stellte Dr. Marko klar.

Das könnte dich auch interessieren:

Es läuft aktuell darauf hinaus, dass Lawson in der kommenden Saison den Platz von Daniel Ricciardo einnimmt. Während die Racing Bulls den Vertrag mit Tsunoda bereits verlängert haben, wartet der Australier auf eine Entscheidung. Bei Red Bull deutete man aber schon an, dass man bei Schwesterteam RB künftig wieder auf junge Fahrer setzen wolle.