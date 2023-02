Formel 1: Haas lüftet Geheimnis – darauf mussten die Fans lange warten

Als erstes Team in der Formel 1 präsentierte Haas das neue Auto für die Saison 2023. Naja, nicht ganz. Zu sehen war lediglich die Lackierung des Boliden, weshalb viele Fans enttäuscht waren.

Rund zwei Wochen später lüftete der Rennstall nun das Geheimnis des neuen Fahrzeugs. Jetzt steht auch fest, mit welchem Auto Nico Hülkenberg in der Formel 1 an den Start gehen wird.

Formel 1: Haas lüftet Geheimnis

Am 31. Januar warteten viele Formel-1-Fans gespannt, wie das neue Auto von Haas für die Saison 2023 aussehen würde. Doch der Rennstall zeigte statt einer großen und spektakulären Präsentation wie bei den anderen Teams lediglich Bilder und ein kurzes Video der Lackierung.

Rund zwei Wochen später wissen die Fans, wie das Auto aussieht. Haas zeigte im Rahmen der Vorbereitungen auf einen Drehtag den neuen VF-23 in Aufnahmen aus der Fabrik. Das neue Auto, das mit Mitarbeitern und den Fahrern Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg abgebildet ist, weist dabei einige Veränderungen gegenüber dem letztjährigen Boliden auf.

Schon im vergangenen Jahr ähnelte Haas sehr dem Ferrari und auch in dieser Saison weisen die Seitenkastenöffnungen und die Seitenkastenform Gemeinsamkeiten auf.

Mit diesem Auto geht Hülkenberg an den Start

Dafür hat sich an der Nase nicht viel getan. Auf den Aufnahmen, die Haas in den sozialen Medien gepostet hat, ist diese allerdings nicht zu erkennen. Noch ist es zu früh, um genaue Analysen zu stellen, dafür ist das Material zu undeutlich. Allerdings wird man nach den ersten Tests in der Formel 1 sehen, wie das Auto von Hülkenberg sein wird.

Die Formel 1 beschränkt die Testzeit der einzelnen Teams. Lediglich zwei Testtage mit einer jeweiligen Maximaldistanz von 100 Kilometern mit Pirelli Demo-Reifensätzen sind erlaubt.

Während Haas 2021 keinen einzigen Punkt holte, wurde das amerikanische Team im vergangenen Jahr Achter in der Konstrukteurs-Meisterschaft.