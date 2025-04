Formel 1: Fahrerwechsel offiziell! Schon in Bahrain sitzt er im Auto

Das ging schnell. Für einen Fahrer endet das Abenteuer Alpine nach nur drei Rennwochenenden schon wieder. Dabei hatte er in Japan noch im Auto gesessen. Doch jetzt schließt er sich einem anderen Formel-1-Team an.

Die Rede ist von Ryo Hirakawa. Der Japaner hatte sich Alpine erst im Winter als einer von vielen Testfahrer angeschlossen. Jetzt zieht es ihn innerhalb der Formel 1 schon wieder weiter. Und bereits in Bahrain sitzt er dann wieder im Auto.

Formel 1: Hirakawa wechselt zu Haas

Nein, Hirakawa ist sicherlich kein klassischer Ersatzfahrer. Wo andere Teams oft auf blutjunge Nachwuchstalente setzen, ist er schon ein alter Hase. Denn mit 31 Jahren bringt er schon einiges an Motorsport-Erfahrung mit – aus der Langstreckenmeisterschaft zum Beispiel.

In der Formel 1 (hier mehr Neuigkeiten aus der Rennserie lesen) dagegen beschränkt sich seine Historie auf einige wenige Testfahrten – so wie im ersten freien Training für Alpine in seiner Heimat. Kurz darauf dann der Wechsel-Hammer: Hirakawa wechselt zu Haas. Das gab der US-Rennstall bekannt.

„Ich bin begeistert, dem MoneyGram Haas F1 Team beizutreten. Ich weiß diese Gelegenheit wirklich zu schätzen und freue mich auf eine neue Reise mit dem Team“, freut sich der Fahrer in einem Statement.

Schon in Bahrain wieder im Einsatz

Im selben Atemzug verkündet das Team zusätzlich, dass Hirakawa schon in Bahrain wieder eine FP1-Testfahrt absolvieren werde. Diese „Rookie-Tests“ sind fest vorgeschrieben. Seit 2025 müssen in vier Trainingssessions Fahrer eingesetzt werden, die nicht mehr als zwei Formel-1-Rennen absolviert haben dürfen.

Entsprechend wird es für Hirakawa nicht nur bei diesem Einsatz bleiben. Wie in Bahrain soll er auch in Mexiko ins Auto von Ollie Bearman schlüpfen. In Spanien und Abu Dhabi soll er stattdessen das Auto von Esteban Ocon steuern.

Hirakawa hatte vergangenes Jahr sein Debüt in der Formel 1 gefeiert. Als Testfahrer für McLaren hatte er in Abu Dhabi eine Trainingseinheit absolviert. Im Anschluss an das letzte Saisonrennen saß er außerdem für Haas bei den Post-Season-Tests am Steuer.