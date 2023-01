Formel 1: Bereit für den Titelkampf! Star-Pilot sagt Red Bull den Kampf an

Vor drei Jahren hat Mercedes seinen letzten WM-Titel in der Formel 1 gefeiert. Vor zwei Jahren ist Lewis Hamilton erst in der letzten Runde an Max Verstappen gescheitert, seitdem lief es gar nicht mehr gut für die Silberpfeile. Anders als in den beiden vorherigen Saisons hat Mercedes auch nur den dritten Rang in der Konstrukteurswertung erreicht.

In der kommenden Formel-1-Saison wollen die Silberpfeile wieder ganz oben angreifen. Diese Zielsetzung hat nun auch George Russell ausgesprochen.

Formel 1: Mercedes laut Russell wieder Titelkandidat

Laut Russell ist Mercedes in der kommenden Saison wieder ein Titelkandidat. Das hat der Engländer gegenüber „motorsport.com“ erklärt. Das Tempo, mit dem die Konstrukteure das Auto 2022 entwickelt hätten, würde ihm Hoffnung geben, „dass wir dieses Jahr um die Weltmeisterschaft kämpfen können“.

Dieses Tempo belegt Russell, indem er auf die vergangene Saison zurückblickt, wo sich die Silberpfeile zu Saisonbeginn „hinter Alfa Romeo und hinter Haas“ qualifiziert haben. „Ich erinnere mich, dass ich in Imola die gleiche Pace hatte, wie Lando (Norris, Anm. d. Red) und Valtteri (Bottas) mich gejagt hat“, erinnert der 24-Jährige. Im Verlauf der Saison habe sein Team dann allerdings „massive“ Fortschritte gemacht, sodass „wir jetzt in der Lage sind, um Siege zu kämpfen, sagt viel. Ich habe also vollstes Vertrauen in unser Team“, meint der Brite.

Formel 1: Russell ist zuversichtlich

Um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen, haben sich die Konstrukteure bei der Entwicklung des Autos „ziemlich klare“ Zielvorgaben gesetzt. „Wenn wir diese erreichen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ein Auto haben werden, das es mit Red Bull aufnehmen kann“, so der Pilot.

Zum ersten Mal zeigen zu was das neue Auto im Stande ist, kann der Engländer am 03. März, wenn das erste Rennwochenende beim Großen Preis von Bahrain auf dem Programm steht. Ginge es nach Russell, stände Mercedes dann erneut als Konstrukteurs- und Fahrerweltmeister fest.