Formel 1: Noch vor dem ersten Rennen! Rennstall vor Fahrer-Hammer

Er war einer der großen Verlierer des Fahrermarktes der Formel 1! Franco Colapinto sprang bei Williams mitten in der Saison ein und konnte insbesondere in den ersten Rennen überzeugen. Sein einziges Problem: Als er sich für einen Platz für die kommende Saison interessant machte, waren die meisten Cockpits schon vergeben.

Williams hatte längst Carlos Sainz unter Vertrag genommen. Dann entschieden sich auch noch Red Bull für Isack Hadjar und Sauber für Gabriel Bortoleto. Der Traum von der Formel 1 schien für Colapinto schon wieder geplatzt. Kurz vor dem Start in die neue Saison bahnt sich jetzt aber plötzlich die krasse Wende an.

Formel 1: Colapinto-Comeback?

Denn der ein oder andere Rennstall bereut es offenbar bereits, sich für zwei Fahrer entschieden zu haben, bevor Colapinto die Bühne betrat. Eines dieser Teams ist offenbar Alpine (hier mehr zum Rennstall lesen). Dort gehen in der kommenden Saison Pierre Gasly und Jack Doohan an den Start – voraussichtlich.

Denn wie „The Race“ berichtet, arbeitet Alpine derzeit mit Hochdruck daran, Colapinto zu verpflichten. Die genauen Details des Deals sind dabei aber noch nicht bekannt. Demnach gebe es keine Informationen darüber, ob Alpine Colapinto fest verpflichtet oder es sich eher um eine „Leihe“ handelt. Weil bisher kein Wechsel innerhalb der Formel 1 zustande kam, ist der Argentinier weiter Teil der Williams-Akademie.

Doohan darf fahren – vorerst

Zudem werde eine Verpflichtung zunächst nichts daran ändern, dass Jack Doohan als Teamkollege von Gasly an den Start geht. Doch in seinen ersten Rennen muss er unbedingt liefern. Laut des Berichts gebe es in Doohans Vertrag eine Klausel, die es seinem Arbeitgeber erlaube, ihn zu ersetzen, sollten bestimmte Performance-Kriterien nicht erreicht werden.

Dann käme wohl ganz schnell Colapinto zurück auf die große Motorsportbühne. Bis dahin dürfte er sich als Ersatz- und Testfahrer im Hintergrund halten. Klar ist aber, dass seine Verpflichtung den Druck auf Doohan immens vergrößern würde.

Formel 1: Berater macht Andeutung

Eine ähnliche Andeutung hatte Alpine-Berater Flavio Briatore bereits vor Kurzem gemacht. „Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Wir beginnen das Jahr mit Pierre und Jack, das garantiere ich. Danach werden wir im Laufe der Saison sehen“, sagte er damals gegenüber „Le Parisien“. Scheint so, als wenn der französische Rennstall jetzt Ernst macht.