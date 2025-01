Formel 1: Ferrari trifft Hamilton-Entscheidung – jetzt ist alles klar

An diesen Anblick muss sich die gesamte Formel 1 erst gewöhnen. Ab 2025 geht Lewis Hamilton nicht mehr in Silber und Schwarz an den Start, sondern in Rot! Der Wechsel zu Ferrari sendete im vergangenen Jahr Schockwellen aus.

Der erste große Auftritt ist für den 16. März angedacht. Dann steigt in Australien das erste Rennen der neuen Saison. Doch schon vorher wird Lewis Hamilton erste Erfahrungen mit Formel-1-Boliden der Scuderia sammeln. Noch im Januar wird es so weit sein!

Formel 1: Ferrari will Eingewöhnung erleichtern

Seinen Wagen für die kommende Saison enthüllt das Ferrari-Team erst am 19. Februar. Das Event im italienischen Maranello findet einen Tag nach dem großen Lauch-Event der Rennserie in London statt, an dem alle Teams und Fahrer teilnehmen werden (hier mehr dazu lesen). Vom 26. bis 28. Februar gibt es dann die offiziellen Wintertests in Bahrain.

Hamilton soll allerdings schon vorher Zeit in einem Ferrari bekommen. Der Rennstall will den Rekordweltmeister mit einer alten Karosse auf die Strecke lassen, damit er sich an die Abläufe und Zusammenarbeit bei seinem neuen Formel-1-Team gewöhnt. Das berichtet die italienische Ausgabe von „Motorsport.com“.

Strenge Regeln

Dabei müssen Ferrari und Hamilton allerdings strenge Regeln beachten. Bis zuletzt konnten die Teams der Rennserie mit zwei bis vier Jahre alten Autos quasi unbegrenzt Testfahrten veranstalten. Das ist jetzt vorbei!

Laut neuem Regelement sind pro Jahr nur noch 1000 Testkilometer verteilt auf maximal vier Tage verteilt erlaubt. Das entspricht gerade mal der Distanz von etwas mehr als drei F1-Grands-Prix.

Diese soll Hamilton allerdings noch im Januar abspulen! Laut des Berichts ist je nach Wetterlage der 20. oder 21. Januar für die erste Ausfahrt in Rot vorgesehen. Diese soll auf der hauseigenen Strecke in Fiorano stattfinden. Anschließend gehe es weiter nach Barcelona für weitere Testfahrten, heißt es.

Formel 1: Neue Ära

Zuvor war Hamilton in der Königsklasse zwölf Jahre für Mercedes angetreten. Er prägte eine der erfolgreichsten Ären des Sportes. Insgesamt konnte er mit Mercedes sechs Weltmeistertitel gewinnen.