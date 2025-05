DAZN macht Bundesliga-News offiziell! Jetzt wissen alle Bescheid

Nach vielen, vielen Jahren wird die Bundesliga-Konferenz in der kommenden Saison nicht bei Sky zu sehen sein. DAZN hat sich die Rechte geschnappt und wird das beliebte Bundesliga-Format für die kommenden Jahre übertragen.

Mit Blick auf die kommende Saison und die erste Bundesliga-Konferenz bei DAZN hat der Streaminganbieter jetzt einen echten Hammer verkündet. Denn DAZN hat sich einen bekannten Kommentator schnappen können.

DAZN präsentiert prominenten Neuzugang für Bundesliga-Konferenz

Seit 2000 war die Konferenz stets bei Sky gelaufen und gehört seit je her bei vielen Fußballfans zum festen Programmpunkt am Wochenende. Spielt das eigene Team nicht samstags um 15.30 Uhr, schaut man sich die Konkurrenz in der Konferenz an. Ab 2025/26 übernimmt DAZN die Zusammenschaltung von vier bis fünf Fußball-Partien am Samstagnachmittag.

Und für dieses Projekt hat sich der Streaming-Riese die Dienste von Top-Kommentator Robby Hunke sichern können. Der 41-Jährige ist derzeit für RTL im Einsatz, kommentiert dort Europa-League-Partien und begleitet auch die Baller League seit zwei Jahren. Ab Sommer wird er also auch bei DAZN zu hören und zu sehen sein.

Neben Hunke stößt auch ein langjähriger Konferenz-Experte zum Team. Oliver Forster, der unter anderem bei Sport1 die 2. Liga kommentiert, wird ebenfalls ab Sommer die Bundesliga auf DAZN begleiten.

Konferenz-Team steht fest

Ebenfalls in der Konferenz gesetzt sind Jan Platte, Marco Hagemann sowie Max Siebald und Freddy Harder. Zum Kreis gehören darüber hinaus noch Mario Rieker, Tom Kirsten, Maximilian Gross, David Ploch, Lukas Schönmüller, Michael Born, Nico Seepe, Marcel Seufert, Christina Rann sowie Florian Malburg. DAZN fährt also groß auf!

So dürfen alle Bundesliga-Fans gespannt sein, wie DAZN die Konferenz aufziehen wird. Denn eines steht fest: Das Format der Konferenz wird auch in Zukunft äußerst beliebt bleiben.