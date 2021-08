Formel 1: Star-Pilot lässt Fans mit merkwürdiger Ankündigung rätseln – „Geht es dir gut?“

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Was hat es mit dieser merkwürdigen Nachricht von Formel-1-Star Fernando Alonso auf sich?

Formel 1: Mit einer verschlüsselten Nachricht sorgte Fernando Alonso für Verwirrung. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Auf Twitter lässt der Alpine-Pilot die Formel-1-Fans rätseln.

Formel 1: Star-Pilot lässt mit merkwürdiger Ankündigung Fans rätseln

„Hä, was meint er damit?“, werden sich vermutlich viele Follower gedacht haben, als sie den Tweet des Spaniers gelesen haben.

Der schrieb nämlich: „BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!“. Während einige Fans vermuteten, dass sein Twitter-Account gehackt wurde, sorgten sich andere wiederum um den Star-Piloten. „Fernando, geht es dir gut?“, wollte ein Fan wissen.

BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!! — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 25, 2021

Schließlich konnte ein Fan dann die verschlüsselte Nachricht lösen. Alonso hatte es den Formel-1-Fans besonders schwer gemacht und dafür die Vigenere-Verschlüsselung benutzt.

Formel 1-Fahrer vor Verlängerung?

In dem Tweet kündige Alonso an, dass er für den Donnerstag (26. Augus) große Neuigkeiten zu verkünden hätte. „Und um euch alle zu ködern, tweete ich das verschlüsselt“, fügte der Spanier hinzu.

-----------------------------------

Die derzeitigen Fahrerpaarungen in der Formel 1:

Mercedes: Hamilton/Bottas

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alpine: Alonso/Ocon

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alfa Romeo: Giovinazzi/Räikkönen

Williams: Russell/Latifi

Haas: Schumacher/Mazepin

------------------------------------

Sein Teamkollege Esteban Ocon antwortete auf den entsprechenden Tweet mit einer ebenfalls entschlüsselten Nachricht: „Ich wette, jeder wird schnell wissen, was du verkünden willst.“

Fernando wrote this in Vignere cipher pic.twitter.com/l4pbHxeqKF — Anthony (@An1hony28) August 25, 2021

Doch wobei könnte es sich bei der Nachricht handeln? Es wird vermutet, dass Alpine die Vertragsverlängerung des 40-Jährigen bekannt geben wird. Alonso hatte in dieser Saison einmal mehr bewiesen, dass er es auch noch in diesem Alter mit den Besten Fahrern in der Formel 1 aufnehmen kann.

Alonso will weiterhin in der Formel 1 fahren

In Ungarn beispielsweise hielt er Weltmeister Lewis Hamilton über mehrere Runden auf und konnte so zum Sieg seines Teamkollegen Ocon beisteuern. Für die starke Leistung erhielt Alonso Lob von der Teamführung.

--------------------------------------------

-------------------------------------------

Der Spanier selbst sagte, dass es ihm in der Formel 1 weiterhin viel Spaß machen würde. Eine Vertragsverlängerung wäre da also keine Überraschung. Mal schauen, was Alonso und das Alpine-Team also verkünden werden.