Formel 1: Boss ist überzeugt – „Große Bereicherung für die F1“

Bis zum Start der neuen Saison in der Formel 1 ist es nicht mehr so lang. Am 20. März findet dann der Große Preis von Bahrain statt.

Anders als im vergangenen Jahr gibt es viele neue Regeln in der Formel 1, was auch das neue Auto anbetrifft. Präsident Stefano Domenicali glaubt dadurch, dass der WM-Kampf noch spannender wird.

Formel 1: Boss hofft auf spannende WM-Kämpfe

Ebenso wie viele Formel-1-Fans ist auch Stefano Domenicali erleichtert, dass Lewis Hamilton weiter macht. Der Italiener glaubt, dass der siebenfache Weltmeister für den Saisonstart „voll aufgeladen“ sein wird. „Ich denke, das ist wichtig, weil Lewis nicht nur für unseren Sport, sondern für die Welt eine unglaubliche Bereicherung ist“, so der F1-Boss.

Der Formel 1-Rennkalender 2022

20. März Bahrain-GP (Saisonauftakt)

27. März Saudi Arabien-GP

10. April Australien-GP

24. April Emilia-Romagna-GP (Imola)

8. Mai Miami-GP

22. Mai Spanien-GP

29. Mai Monaco-GP

12. Juni Aserbaidschan-GP

19. Juni Kanada-GP

03. Juli Großbritannien-GP

10. Juli Österreich-GP

24. Juli Frankreich-GP

31. Juli Ungarn-GP

28. August Belgien-GP

04. September Niederlande-GP

11. September Italien-GP

25. September Russland-GP

02. Oktober Singapur-GP

09. Oktober Japan-GP

23. Oktober Austin-GP

30. Oktober Mexiko-GP

13. November Brasilien-GP

20. November Abu Dhabi-GP

Hamilton meldete sich erst vor Kurzem nach einer langen Pause auf den sozialen Medien zurück, nachdem er den spannenden WM-Kampf gegen Max Verstappen verlor. Dass es auch in dieser Saison spannend zu gehen wird, davon ist Domenicali überzeugt.

Formel 1: „Mehr Rivalität zwischen den Fahrern“

„Mein Ziel für die Formel 1 ist, dass es nicht nur eine Rivalität zwischen zwei Fahrern geben wird, sondern eine Rivalität zwischen mehr Fahrern, weil wir in Bezug auf die neuen Autos vor einer grundlegenden Veränderung für die F1 stehen“, sagte er gegenüber „Sky“.

Stefano Domenicali, Boss der Formel 1, hofft auf eine ebenso spannende Saison wie im vergangenen Jahr. Foto: IMAGO / Nordphoto

Der F1-Boss hofft, dass 2022 nicht nur Verstappen und Hamilton um den Titel kämpfen, sondern auch andere Fahrer im WM-Kampf dabei sein werden. Mit den neuen Autos dürfte das sicherlich der Fall sein.

Los geht es dann am 20. März in Bahrain. Zuvor werden die neuen Autos vorgestellt und auch die Teams werden in den kommenden Tagen und Wochen die Boliden testen, um optimal in die neue Saison zu starten. (oa)