Formel 1: Verstappen-Vater erteilt deutliche Absage – „Enttäuschend“

Belgien und Niederlande – Max Verstappen besitzt beide Staatsbürgerschaften. Nach seinem Sieg in der Formel 1 beanspruchen nun beide Nationen den Weltmeister für sich.

Von Jos Verstappen, dem Vater des frischgebackenen Formel-1-Weltmeister, gibt es jetzt aber eine deutliche Absage an die Belgier.

Formel 1: Länder-Zoff! Verstappen-Vater sorgt für Klarheit

Geboren wurde Max Verstappen am 30. September 1997 in Hasselt in Belgien rund eine Stunde von der legendären Strecke in Spa entfernt. Hasselt ist der Heimatort seiner Mutter Sophie.

Die Heimat von Max Verstappen liegt aber in den Niederlande, wie sein Vater jetzt deutlich klarstellte. „Wenn die Niederlande gegen Belgien spielen, wäre er immer Teil der Orange Army. Und wenn er sich für eine Nationalität entscheiden müsste, wäre es die Niederländische“, so Jos Verstappen gegenüber der Zeitung „De Telegraaf“.

Formel 1: Verstappen von Länder-Debatte genervt

Die Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft nervt den 49-Jährigen sogar. „Klar will derzeit jeder ein Stück von Max abhaben. Auf eine gewisse Weise ist das ein schönes Kompliment für ihn. Keiner versteht besser als ich, wenn Menschen auf ihn stolz sind“, so Jos Verstappem

Formel 1: Jos Verstappen sorgt für Klarheit. Foto: imago images/ANP

Dann wird er deutlich: „Aber es gibt auch Dinge, mit denen ich Mühe habe. In den Augen gewisser belgischer Medien ist Max plötzlich ein Belgier.“

Formel 1: Verstappen-Vater mit Klarstellung – „Enttäuschend“

„Ich finde das alles ein wenig enttäuschend. Wir sind jetzt so viele Jahre im Motorsport, aber bis vor ein paar Monaten wurde in Belgien nur wenig oder so gut wie gar nichts über ihn berichtet. Auf einmal beanspruchen sie ihn für sich. Das sehe ich nicht ein“, so der frühere Formel-1-Pilot.

Damit wäre diese Diskussion um Max Verstappen also auch geklärt. (fs)