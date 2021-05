Formel 1-Hammer: Königsklasse beschließt Änderung – darauf dürfen sich die Fans freuen

Große Änderung in der Formel 1! Die Königsklasse hat einen neuen Wettbewerbsmodus beschlossen, der das Qualifying noch spannender machen soll.

Die große Überraschung: Die Änderung soll noch in dieser Saison der Formel 1 in Kraft treten.

Formel 1 beschließt große Änderung

Wie die Formel 1 offiziell verkündet, wird es noch in dieser Saison sogenannte „Sprint-Qualifyings“ geben. Darauf hätte sich die „FIA“ und die Formel 1 geeinigt, heißt es. Alle zehn Teams haben der Einführung des neuen Formats bereits zugestimmt.

Die Änderung könnten alle Teams der Formel 1 zu einem Strategie-Wechsel zwingen. Foto: imago images/Motorsport Images

Das neue Format sieht vor, dass das bisherige Samstags-Qualifying auf freitags vorgezogen wird. Dabei wird die Startaufstellung für das „Sprint-Qualifying“ ermittelt. Am Samstag treten die Fahrer dann auf einer Strecke von 100 Kilometern gegeneinander an, bevor es am Sonntag in den üblichen Rennmodus geht.

Das neue Rennwochenende in der Formel 1:

Freitag: 60-minütiges Training am Morgen und normales Qualifying am Nachmittag

Samstag: 60-minütiges Training am Morgen und Sprint-Qualifying am Nachmittag

Sonntag: Großer Preis, unverändert

Das Besondere an den Sprints: Die Fahrer können schon vor dem tatsächlichen Grand Prix Punkte für die WM-Wertung sammeln. Für den ersten Platz beim Sprint-Qualifying gibt es drei Punkte, für den zweiten zwei und für den dritten einen.

„Zu sehen, wie sich die Fahrer über drei Tage hinweg bekämpfen, wird ein unglaubliches Erlebnis sein, und ich bin sicher, dass die Fahrer den Kampf genießen werden“, wird Formel-1-Präsident Stefano Domenicali in der offiziellen Mitteilung zitiert.

In der laufenden Saison soll das neue Format gleich dreimal zum Einsatz kommen. An welchen Austragungsorten das passiert, verrät die Formel 1 bislang aber nicht. Nur so viel: Zwei europäische GPs und ein nicht-europäischer dürfen sich auf die Sprint-Qualifyings freuen. (the)