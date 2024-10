Formel 1: Pikante Details! Perez packt über möglichen Red-Bull-Abschied aus

Sergio Perez stand in den vergangenen Wochen wie kaum ein anderer Formel-1-Pilot im Rampenlicht. Immer wieder gab es Gerüchte über einen möglichen Rausschmiss des Mexikaners bei Red Bull. Letztlich hat sich der Erfolgsrennstall jedoch für den Routinier und gegen einen Fahrertausch entschieden.

Jetzt spricht Perez selbst über seine Zeit bei Red Bull, seine Zukunft und seine Gedanken, das Team vor der Saison zu verlassen. Gleich mehrere Formel-1-Rennställe sollen den Mexikaner angefragt haben.

Formel 1: Perez packt über Wechselangebote aus

Aller Voraussicht nach wird Perez die laufende Saison noch komplett bei Red Bull beenden. Trotz großer Schwierigkeiten in dieser Saison hat das österreichische Team an dem 34-Jährigen festgehalten. Dass sie ihn während der verbleibenden sechs Rennen noch rauswerfen, ist unwahrscheinlich.

Spätestens nach der Saison wird für den Mexikaner bei Red Bull aber wohl Schluss sein. Zuletzt sprach Red-Bull-Berater Dr. Helmut Marko darüber, dass im kommenden Jahr entweder Yuki Tsunoda oder Liam Lawson neben Max Verstappen sitzen könnten. Wie Perez nun jedoch gegenüber „GQ Sports“ verriet, hatte er selbst vor der Saison die Chance, sich einem neuen Team anzuschließen.

++ Formel 1: Haas mit großer Ankündigung – Hülkenberg gespannt wie ein Flitzebogen ++

„Ich hatte ich die Gelegenheit, zwei Gelegenheiten, das Team zu wechseln“, so der Mexikaner. Aber letztendlich entschied er sich, zu bleiben. „Als ich es mir ansah, dachte ich, ich liebe die Herausforderung, die ich bei Red Bull habe. Es ist eine große Herausforderung, Max‘ Teamkollege zu sein“, ergänzte Perez.

Karriereende nach Red-Bull-Abschied?

„Ich dachte mir, dass ich den letzten Teil meiner Karriere an der Spitze verbringen möchte, an der Spitze, wo der Druck am größten ist“, sagte der Formel-1-Star. Diese Worte klingen sehr danach, als ob Red Bull sein letzter Rennstall in der Königsklasse des Motorsports gewesen sei.

Weitere News:

Auch unter Experten brodelt die Gerüchteküche, dass Perez nach diesem Jahr in den Formel-1-Ruhestand gehen könnte. „Manchmal ist es gut, einen Schritt zurückzutreten und sich daran zu erinnern, wie weit man es gebracht hat“, sagte er selbst. Ob Perez also die letzten sechs Rennen seiner Formel-1-Karriere fahren wird?