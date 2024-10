Formel 1: Haas mit großer Ankündigung – Hülkenberg gespannt wie ein Flitzebogen

Der Große Preis der USA steht an. Für den Formel-1-Rennstall Haas ist es der Heim-GP und damit etwas ganz Besonderes. Deswegen bringt das Team auch eine Sonderlackierung mit nach Austin. Doch das ist nicht alles.

Auch aus technischer Sicht wird der Haas auf dem Circuit of The Americas (COTA) verändert auftreten. Das Team von dem deutschen Formel-1-Piloten Nico Hülkenberg hat für den USA-GP ein großes Update angekündigt.

2023 wechselte Haas in Austin als letztes Team das Konzept des Autos, brachte zum USA-GP ein großes Update. Und auch in diesem Jahr wird sich der Bolide zum Rennen auf dem COTA deutlich verändern.

Andrea De Zordo, der Technische Direktor von Haas, kündigte an: „In Austin bringen wir unser wichtigstes Update für den letzten Teil der Saison, das vor allem einen weiteren Entwicklungsschritt bei Unterboden und Karosserie beinhalten wird.“

+++ Formel 1: Team sorgt mit Veröffentlichung für fragende Gesichter – „Was zur Hölle“ +++

Er erklärt weiter: „Das Ziel wird wie immer sein, die aerodynamische Belastung zu verbessern, um das Auto schneller zu machen. Es ist schwierig, einen großen Schritt bei der Rundenzeit zu machen, also sprechen wir von kleinen Zahlen, aber im engen Kampf im Mittelfeld ist alles ein wichtiger Schritt und wir hoffen, dass wir liefern können. Dies ist eine Weiterentwicklung unseres Pakets, nichts Neues, auch wenn das Auto ein bisschen anders aussehen wird.“

Das könnte dich auch interessieren:

„Jede Runde auf der Strecke wird zählen“

Für Nico Hülkenberg könnte es damit einen Schritt nach vorne gehen. Es hängt allerdings davon ab, wie gut Haas das Auto mit den Updates versteht – und viel Zeit bleibt dafür nicht. In Austin steht das nächste Sprintwochenende an. „Wir haben ein weiteres Update für dieses Rennen und es ist ein Sprintwochenende, also wird jede Runde auf der Strecke zählen“, weiß auch Hülkenberg. Er selbst wird sicherlich gespannt wie ein Flitzebogen sein. Kann er in seinen letzten Rennen für Haas noch mehr Punkte sammeln?