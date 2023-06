Formel 1: Sky gibt Hammer bekannt – Rennen jetzt doch frei empfangbar

In der Formel 1 geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Nach dem Großen Preis von Monaco am vergangenen Sonntag (28. Mai) befinden sich die Teams derzeit auf dem Weg nach Spanien. Am kommenden Wochenende steht der Große Preis von Barcelona an. Dieses Rennen wird für alle Formel-1-Fans ein besonderes.

Denn wie Sky bekannt gab, wird das Formel-1-Highlight in Katalonien frei zugänglich auf YouTube und auf der Sky-Website übertragen. So wird Barcelona der Imola-Ersatz. Das Rennen in Italien fiel den Überschwemmungen zum Opfer. So konnte auch das geplante Free-TV-Spezial nicht stattfinden.

Formel 1: Barcelona als Imola-Ersatz

Nach der Absage des Formel-1-Rennens in Imola übertragt Sky den Spanien GP in Barcelona am kommenden Sonntag (04. Juni) live auf YouTube und seiner Webseite. Eigentlich wollte man die Grands Prix in Imola und Budapest frei zugänglich im Internet zeigen. Der Große Preis der Emilia Romagna musste dann jedoch wegen der Überschwemmungen in der Region abgesagt werden.

„In Anbetracht der tragischen Ereignisse in der Emilia-Romagna vor zwei Wochen war die Absage des Grand-Prix-Wochenendes die einzig richtige Entscheidung“, sagte Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland. „Um die Motorsport-Fans in Deutschland nicht länger warten zu lassen, werden wir dies nun kurzfristig in Barcelona nachholen. Wir freuen uns sehr darauf, den Grand Prix von Spanien frei empfangbar zu übertragen und unsere Begeisterung für diesen großartigen Sport mit den Fans zu teilen.“

So haben die Formel-1-Fans also schon am kommenden Wochenende die Chance, das Rennen kostenlos zu schauen. Das Rennen in Barcelona wird seit 1991 ausgetragen und zählt zu den Highlights des Kalenders. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton gewann den Großen Preis von Barcelona von 2017 bis 2021 gleich fünfmal, ehe diese Serie im vergangenen Jahr mit einem Sieg von Max Verstappen zu Ende ging. Nächste Woche könnte der Niederländer also seinen zweiten Barcelona-Erfolg hintereinander feiern.

Weitere Free-TV-Rennen unklar

Die Formel 1 ist in Deutschland nur noch im Pay-TV live zu sehen. In der F1-Saison 2023 ist Sky jedoch noch dazu verpflichtet, vier Grands Prix im Free-TV oder eben unverschlüsselt im Internet zu übertragen. Zwei der vier Rennen stehen nun fest: Barcelona und der Große Preis von Ungarn auf dem Hungaroring. Die anderen beiden Rennen sind dagegen noch nicht bekannt. Sie werden aber in jedem Fall erst nach der Sommerpause stattfinden.

Doch vorerst dürften die deutschen Motorsport-Fans sich über die kostenlose Übertragung des Rennens in Spanien freuen. So bekommen sie den Imola-Ersatz nur wenige Wochen nach der Renn-Absage in Italien. Es wird also das erste von vier Rennen, das man in dieser Saison ohne Sky-Abonnement schauen kann.