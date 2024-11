Formel 1: Lage bei Red Bull spitzt sich zu – jetzt wird es richtig heiß

Mit der Entscheidung von Sauber, Gabriel Bortoleto den Stammplatz für 2025 zu geben, steht fest, dass Red Bull das einzige Formel-1-Team ist, bei dem die Zukunft noch nicht geregelt ist. Max Verstappen wird in jedem Fall bleiben, doch wer wird (neuer) Teamkollege des Niederländers?

Die Red-Bull-Bosse haben gleich mehrere Optionen, den begehrten Platz zu besetzen. Sergio Perez muss um sein Formel-1-Cockpit bangen, während gleich drei ambitionierte Talente in der Wartschleife stehen.

Formel 1: Vierkampf um den Platz neben Verstappen

Auch in dieser Saison ist Max Verstappen im Red Bull das Maß aller Dinge. Der dreifache Weltmeister wird aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr gewinnen. Verstappen zeigt, dass der Red Bull weiterhin die Nummer eins im Grid ist. Auch, wenn sein Teamkollege dies nicht wirklich umsetzen kann.

Den Platz bei Red Bull würden viele Fahrer wohl gerne haben, schließlich sind bei den Bullen die Chancen auf Podien und Siege eben deutlich höher als bei vielen anderen Teams. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich drei Fahrer berechtigte Hoffnung machen dürfen, im kommenden Jahr bei dem Top-Team fahren zu können.

Neben Liam Lawson, der derzeit für die Racing Bulls fährt und den Kampf um den Red-Bull-Sitz bereits öffentlich ausgetragen hat, sind auch sein Teamkollege Yuki Tsunoda und der Williams-Youngster Franco Coalpinto ein Thema bei Red Bull.

Perez nur noch Außenseiterchancen?

Sowohl Colapinto als auch Lawson haben ihr Talent sowohl in den Nachwuchsserien als auch in der Formel 1 bereits nachweisen können. Doch gehen die Teambosse rund um Teamboss Christian Horner das Risiko ein, einen extrem jungen und unerfahrenen Piloten zu wählen? Tsunoda wäre derzeit wohl das Mittelmaß aus großen Talent und etwas Erfahrung.

In den verbleibenden drei Rennen werden die vier Piloten nicht nur um wichtige Punkte und Platzierungen, sondern wohl auch um das Cockpit bei Red Bull fahren. Derjenige, der sich sowohl in Las Vegas als auch in Katar und Abu Dhabi am besten präsentiert, dürfte letztlich das Rennen machen. Fakt ist: Es wird enorm spannend und auch Verstappen dürfte genauestens hinschauen.