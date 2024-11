Formel 1: War’s das endgültig? Star-Pilot spricht plötzlich über Karriereende

Die Formel-1-Saison 2024 neigt sich dem Ende entgegen. Nachdem es an der Spitze des Grids zwischen Lando Norris und Max Verstappen lange eng geblieben war, steht der Niederländer wohl vor seinem vierten WM-Titel.

Während in diesem Jahr noch drei Rennen zu fahren sind, schauen viele Formel-1-Fahrer bereits in die Zukunft. Dort könnte sich nun schon bald ein echter Hammer anbahnen. Ein Star-Pilot denkt wohl an ein Karriereende.

Formel 1: Perez-Karriereende nach 2025?

Sergio Perez‘ Platz im Red-Bull-Cockpit für die kommende Saison wackelt seit Monaten. Yuki Tsunoda, Liam Lawson und Franco Colapinto werden fortlaufend als Nachfolgekandidaten gehandelt: Ein Perez-Aus scheint nur eine Frage der Zeit, obwohl dieser über einen gültigen Vertrag für 2025 verfügt. Der Mexikaner selbst betonte zuletzt, auch im nächsten Jahr im Red Bull zu sitzen. Und darüber hinaus?

Im Podcast „Podpah“ hat der Pilot nun über seine Zukunftspläne gesprochen: „Ich bin etwas älter als Max, also bin ich schon am Ende meiner Karriere angelangt. Ich bin 34 Jahre alt. Meine Kinder sind das Wichtigste für mich und sie kommen in ein wichtiges Alter. Mit 24 Rennen im Kalender und dem totalen Einsatz, den wir haben müssen, ist das nicht für viele weitere Jahre tragbar“, so Perez.

Perez will Motorsport-Branche erhalten bleiben

Ein Karriereende nach der Saison 2025? Ein realistisches Szenario für den Mexikaner, der seine Pläne darüber hinaus bereits geschmiedet hat: „In der Zukunft würde ich gerne mit jungen Leuten zusammenarbeiten, vor allem mit Landsleuten. Hoffentlich können wir einen weiteren Mexikaner für den Sport begeistern. Die Formel 1 stößt in meinem Land auf großes Interesse und ich würde mich freuen, wenn es so weitergeht“, resümiert Perez abschließend.

Gut möglich, dass er dieses Vorhaben bereits um ein Jahr nach vorne schieben muss. Denn angesichts Perez‘ jüngster Leistungen erscheint es derzeit unwahrscheinlich, dass er sich länger im Red Bull halten kann. Eine finale Entscheidung hat sein Rennstall jedoch noch nicht getroffen.