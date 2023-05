Formel 1: Rolle Rückwärts! F1 wirft spektakuläre Pläne über den Haufen

Die Formel 1 ist dafür bekannt, immer wieder neue Pläne über Technologien und Innovationen umzusetzen. Die Königsklasse des Motorsports ist auf besondere Techniken angewiesen und macht sich deswegen stets Gedanken, wie man sich auf dieser Ebene verbessern kann.

Doch nun ändert die Formel 1 ihre Pläne bezüglich einer innovativen Neuerung. Bereits vor zwei Jahren begann ein Pilotprojekt, das nun keine Fortsetzung findet. Es handelt sich um LED beleuchtete Radkappen, die nun doch keinen Weg in die Motorsportklasse finden.

Formel 1: Spektakuläre Bilder bleiben verwehrt

Es war ein Plan, der besonders bei Nachtrennen zum Vorschein gekommen wäre. Bereits 2021 stand im Raum, dass die Formel 1 LED-Radkappen einführt. Diese Gedanken wurden verworfen, die Pläne verstauben erst einmal in der Schublade. Das wurde beim jüngsten Treffen der Formel-1-Kommission beschlossen. Genauere Hintergründe zu der Meinungsänderung sind derzeit nicht bekannt.

Dabei sollten die LED-Beleuchtungen nicht für tolle Bilder sorgen, sondern auch bestimmte Zwecke erfüllen. Sie hätten für die Zuschauer beispielsweise auch zusätzliche Informationen bereitstellen können. „Es gab die Idee, einige LEDs in die Radkappen einzubauen, um diese Abdeckungen auch für Marketingzwecke zu nutzen. Das heißt, man kann jede Art von Botschaft anzeigen“, erklärte Pirellis Formel-1-Chef Mario Isola die Hintergründe damals.

So wäre es zum Beispiel möglich gewesen, die Position des jeweiligen Autos oder die aktuelle Rundenzeit anzuzeigen. Sogar im technischen Reglement für 2024 war der Einsatz der LED-Radkappen bereits vorgesehen. Der betreffende Absatz wurde nun aber wieder gestrichen.

McLaren bot Pilotenprojekt

Schon Ende 2021 kam es zu einem Test der LED-Radkappen. Während der Formel 1-Reifentests in Abu Dhabi fuhr Lando Norris an den Hinterrädern seines McLaren mit beleuchteten Radkappen. Der Brite drehte damit jedoch nur eine fliegende Runde, bevor er an die Box zurückkehrte und die Abdeckungen wieder entfernen ließ. Seither rückte das Thema in den Hintergrund und wurde jetzt endgültig verabschiedet.

Ein großer Faktor bei der Thematik soll wohl das Gewicht der besonderen Radkappen sein. „Es ist wirklich wichtig, dass der Reifen richtig ausbalanciert ist, sonst fangen sie an zu vibrieren“, erklärte Isola im Rahmen der Testfahrten 2021. Dies war anscheinend der Grund, den spektakulären Plan komplett zu verwerfen.