Formel 1: Hammer-Wechsel in der F1? Hamilton schaut nach diesen Aussagen jetzt ganz genau hin

Bleibt er bei Mercedes oder verlässt er den Rennstall? Diese Frage werden sich viele Formel-1-Fans stellen. Schließlich ist die Zukunft von Lewis Hamilton noch immer nicht klar. Sein Vertrag bei den Silberpfeilen läuft am Jahresende aus, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Eigentlich würde sein Team gerne verlängern, der Brite jedoch will sich Zeit lassen.

Ist das vielleicht auch ein Grund, warum das Formel-1-Team nach einem neuen Fahrer schaut? So gab es in den vergangenen Tagen wilde Gerüchte darüber, dass Mercedes ausgerechnet Ferrari-Star Charles Leclerc unter Vertrag nehmen möchte – als Ersatz für Hamilton. Beim Aserbaidschan-GP äußerten sich alle Beteiligten zu Wort. Als Letzter bezog auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur Stellung.

Formel 1: Hammer-Wechsel?

Es wäre wahrlich ein Hammer in der Formel 1! Charles Leclerc von Ferrari zu Mercedes – als Ersatz für Lewis Hamilton. Wird es dazu kommen? Im Fahrerlager kursieren nämlich wilde Gerüchte, dass der Monegasse bereits Gespräche mit den Silberpfeilen geführt habe. Beim Aserbaidschan-GP war es DAS große Thema. Medienvertreter bohrten bei allen Parteien nach und wollen Klarheit. Bis auf Hamilton äußerten sich alle.

Leclerc selbst sagte nur: „Es gab keine Gespräche mit Mercedes“. Mercedes-Teamchef Toto Wolff betonte deutlich: „Ich habe nicht ein einziges Gespräch mit Charles geführt.“ Ob diese Aussagen stimmen, wird sich dann vermutlich zum Ende der Saison zeigen, wenn Hamilton noch bei Mercedes bleibt oder nicht.

Deutlicher wurde Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach dem Rennen am Sonntag, als er zu einem möglichen Abschied von Leclerc befragt wurde. „Die Gerüchte über Charles und Mercedes sind Bullshit. Charles sagt, er liebt Ferrari und will mit Ferrari gewinnen“, erklärte Vasseur.

„Machen uns keine Sorgen“

So seien die Meldungen aus der Formel 1 über mögliche Verhandlungen zwischen seinem Nummer-eins-Piloten und dem Top-Team der übliche „Gossip“, den er jedes Wochenende höre, betonte Vasseur weiter. „Aber wir machen uns keine Sorgen“, bekräftigte Vasseur.

An diesem Wochenende sag es für Ferrari und Leclerc sportlich sogar noch ganz gut aus. Im Quali holte sich der monegassische Star-Pilot die Pole-Position für das Rennen am Sonntag, wurde am Ende allerdings nur Dritter hinter den beiden Red-Bull-Piloten.

Sicher ist, dass Leclerc irgendwann mal Weltmeister werden möchte. Die Frage ist nur: Gelingt ihm das auch? Vor allem aber: mit welchem Rennstall dann?