Formel 1: Fahrer-Abgang bei McLaren? Diese Worte lassen aufhorchen

McLaren ist das heißeste Team der Formel 1! Das erste Mal seit einer Ewigkeit hat der britische Traditionsrennstall wieder die Führung in der WM-Teamwertung übernommen und auch in der Fahrerwertung rückt die Führung für Lando Norris immer näher. Die Gegenwart bei McLaren ist mehr als rosig.

Doch auch die Zukunft scheint groß werden zu können. Mit Norris uns Oscar Piastri haben sie zwei junge, sehr starke Fahrer. Dazu gibt es in der Akademie gleich mehrere absolute Top-Talente. Eins davon ist Gabriel Bortoleto – landet dieser jedoch in der kommenden Saison bei einem anderen Formel-1-Team?

Formel 1: Papaya-Youngster vor Wechsel zu Sauber?

Piastri und Norris haben noch Verträge bis 2027 – beide Fahrer dürften auch in den kommenden Jahren Seite an Seite um Punkte und Titel für Papaya kämpfen. Für Top-Talente wie Bortoleto scheint dort in naher Zukunft kein Platz zu sein. Und doch könnte der Brasilianer in der kommenden Saison in der Formel 1 landen.

Denn Sauber soll laut mehreren Medienberichten durchaus Interesse an dem McLaren-Youngster haben – das Cockpit bei Sauber ist der einzig noch verbleibende Platz für 2025. McLaren-Teamchef Andrea Stella würde dem jungen Brasilianer jedenfalls nicht im Weg stehen. Allerdings wäre der Italiener nicht bereit, den aktuellen McLaren-Junior endgültig ziehen zu lassen.

„Wenn Matti Binotto auf mich zukommen würde, wenn man so ein Talent hat, dann wird man ihm die Chance in der Formel 1 sicher nicht verwehren“, weiß Stella. „Gleichzeitig werden wir definitiv daran interessiert sein, einen Weg zu finden, ihn in der McLaren-Familie zu halten, denn ich denke, er ist ein Talent, das für McLaren in der Zukunft wichtig sein könnte.“

Stella versichert: „Werden eine Lösung finden“

Stella machte auch deutlich, dass Piastri und Norris noch lange für McLaren fahren sollen und werden. Dennoch betonte er das Standing von Bortoleto innerhalb des Teams. „Wir könnten nicht glücklicher sein. Aber natürlich würden wir ihn gerne in der McLaren-Familie behalten. Aber ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden“, so der Formel-1-Funktionär.

Bortoleto gilt derzeit als einer der Hauptanwärter auf das zweite Sauber-Cockpit neben Nico Hülkenberg, aber auch Valtteri Bottas und Ersatzfahrer Theo Pourchaire kommen für das künftige Audi-Team infrage. Die kommen Wochen werden also enorm spannend – auch abseits der Strecke.