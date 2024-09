Formel 1: Enthüllt! Red-Bull-Krise hat heftige Folgen für Verstappen

Red Bull ist nicht mehr die Nummer eins! Das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit führt das erfolgsverwöhnte Formel-1-Team nicht mehr die Konstrukteurswertung an, McLaren führt die Teamwertung nun an. Und auch für Max Verstappen wird es immer enger – Lando Norris kommt ihm immer näher. Der WM-Titel steht auf der Kippe.

Doch für Verstappen hat die aktuelle Misere nicht nur sportliche Folgen – auch sein Geldbeutel bekommt den Abwärtstrend zu spüren. Denn wie „Sky“-Experte und Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher erklärte, gehen dem Niederländer derzeit mehrere Millionen durch die Lappen.

Formel 1: Verstappen verliert durch Leistungsloch Millionen

Um Geld muss Verstappen sich in diesem Leben keine Sorgen mehr machen. Sein Grundgehalt bei Red Bull soll bei knapp 52 Millionen Euro pro Jahr liegen. Dazu kommen noch viele Sponsoring-Deals und gewisse Boni. Doch Letzteres hält sich in diesen Wochen in Grenzen.

„Es wird angenommen, dass er für jedes Rennen, das er nicht gewinnt, eine Million verliert“, so Schumacher. „Das ist unfassbar. Letztes Jahr war er so erfolgreich und das ist eine Menge Geld, das ihm entgeht, zusätzlich zu der Tatsache, dass es sportlich nicht mehr gut läuft“, so der Ex-Pilot weiter. Die Sieglos-Strähne kommt Verstappen also teuer zu stehen.

++ Formel 1: Red Bull verzweifelt! Jetzt kündigt Horner eine drastische Maßnahme an ++

Trotz seines XXL-Gehaltes dürfte ihm dies überhaupt nicht schmecken. Seinen letzten Sieg sammelte Verstappen beim Großen Preis von Spanien Ende Juni. Seither wartet er ganze sieben Rennen auf einen Erfolg. Und angesichts der aktuellen Leistungen dürfte diese Durststrecke wohl auch noch eine Weile andauern.

Verstappen muss machtlos zusehen

In den sieben Rennen nach seinem letzten Sieg in Barcelona sammelte Verstappen lediglich zwei Podiumsplätze – in Silverstone wurde er Zweiter hinter Lewis Hamilton und bei seinem Heimrennen in Zandvoort wurde er Zweiter hinter Lando Norris. Derzeit dürfte für den Formel-1-Weltmeister und Red Bull die einzige Devise sein, die WM-Führung irgendwie über die Saison zu verteidigen. Allerdings scheinen Norris und McLaren zu stark.

Weitere News:

In Baku musste Norris aufgrund eines Taktikfehlers im Qualifying von Platz 17 starten – trotzdem landete der Brite am Ende des Rennens auf Platz vier und somit vor Verstappen. Die bittere Erkenntnis für den Niederländer: Siege sind derzeit außer Reichweite, mehrere Millionen gehen flöten und auch die WM ist in Gefahr – keine einfache Lage für den Superstar.