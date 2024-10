Formel 1: Hülkenberg mit dicker Ansage – Haas bald ein Top-Team?

Für Nico Hülkenberg werden die noch kommenden fünf Rennen die große Abschiedstour bei Haas werden. Der Deutsche wechselt nach der laufenden Saison zu Saudi, um das Gesicht für Audi zu werden. Mit Haas möchte er in den nächsten Wochen jedoch noch einmal für Furore sorgen.

Und auch nach seiner Zeit bei dem US-amerikanischen Team wird Haas eine vielversprechende Zukunft haben, ist sich Hülkenberg sicher. Der Formel-1-Pilot hat eine klare Prognose für sein jetziges Team.

Formel 1: Hülkenberg „stolz“ auf Haas-Entwicklung

Haas wird mehr und mehr zum Verfolger der Top-Teams. Das Team um Hülkenberg zeigte sich zuletzt in einer guten Verfassung. Dabei konnte man die Racing Bulls überholen und ist nun auf einem starken sechsten Platz in der Konstrukteurswertung.

„Wir haben einfach einen guten Flow drin. Es sind natürlich ein paar Dinge geändert worden im Winter auf der technischen Seite, die Arbeit läuft einfach viel runder“, erklärt der Deutsche bei „Sky“. „Ich meine, die Entwicklung läuft dieses Jahr gut. Wann immer wir Updates bringen, dann fruchten die auch, und es passiert wirklich was am Auto“, so Hülkenberg weiter.

„Es ist schön, es ist wichtig, es macht natürlich alle stolz, dass wir als kleines Team, mit weniger Budget, mit weniger Ressourcen, schon viele große Namen ärgern und teilweise schlagen. Das macht Spaß“, so Hülkenberg bei „ServusTV“. Mit dem Haas-Team der vergangenen Jahre ist der Rennstall in diesen Wochen kaum mehr zu vergleichen.

Hülkenberg glaubt an nachhaltige Ergebnisse bei Haas

Im Hinblick auf die Zukunft seines Teams zeigt sich der Formel-1-Star sehr gelassen. Auch wenn er selbst bald kein Teil mehr dessen sein wird, prognostiziert er Haas eine gute Zukunft. „Ich glaube, Haas muss man in den nächsten Jahren schon auch auf der Rechnung haben im Mittelfeld, jetzt auch nochmal mit der Toyota-Allianz“, so Hülkenberg. „Mit der Verstärkung davon sind die, glaube ich, gut unterwegs“, legte er nach.

Auch mit dem Blick auf sein neues Team ist er trotz der schwierigen Lage zuversichtlich. „Die brauchen einen Winter, und nächstes Jahr muss das anders dastehen, genau wie bei Haas“, so Hülkenberg. Derzeit ist Sauber abgeschlagen Letzter. Spätestens 2026 würden die Karten aber ohnehin neu gemischt werden, betonte der Deutsche.