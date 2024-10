Formel 1: Insider mit Hammer-Gerücht! Bedient sich Red Bull bei der Konkurrenz?

Fast alle Sitze für die Formel-1-Saison 2025 sind besetzt. Nur noch bei Sauber/Audi muss entschieden werden, wer an der Seite von Nico Hülkenberg fahren darf. Doch es gibt noch ein anderes Team, das womöglich seinen Fahrer austauschen könnte: Red Bull. Dort scheint man mit Sergio Perez überhaupt nicht zufrieden zu sein.

Gut möglich also, dass der Mexikaner im kommenden Formel-1-Jahr gar nicht mehr an den Start gehen wird. Sowohl bei Red Bull als auch beim Schwesterteam Racing Bulls könnte sich ordentlich etwas tun. Ein Insider bringt aber jetzt den Piloten eines anderen Rennstalls mit dem österreichischen Team in Verbindung.

Formel 1: Insider mit Hammer-Gerücht!

Für 2025 ist bei Red Bull eigentlich nur Max Verstappen sicher gesetzt, auch wenn es um den Niederländer hartnäckige Gerüchte um einen Wechsel gibt. Dennoch wird er auch im kommenden Formel-1-Jahr für das Brause-Team fahren. Wer sein Teamkollege wird, ist allerdings noch nicht sicher.

Dass es Sergio Perez bleibt, ist wohl eher unwahrscheinlich. Der Mexikaner überzeugt kaum noch und hat auch ein wenig Mitschuld, dass Red Bull in der Konstrukteurswertung ein Horror-Szenario droht. Kein Wunder also, dass es Gerüchte über ein vorzeitiges Aus gibt. Dafür machen sich die beiden Racing-Bulls-Piloten Liam Lawson und Yuki Tsunoda Hoffnung, für Perez zu übernehmen.

Sollte einer der beiden Fahrer dann für Perez übernehmen, müsste dementsprechend bei den Racing Bulls ein neuer Pilot her. Da wird spekuliert, dass das österreichische Unternehmen sich bei der Konkurrenz bedienen könnte. „Es wird geflüstert, dass Red Bull Interesse an Franco Colapinto hat, weil Williams seine Fahrerpaarung schon bestätigt hat, Red Bull aber noch nicht“, packt der langjährige Formel-1-Reporter Chris Medland im „Pit Pass F1“-Podcast über einen möglichen Wechsel des Williams-Youngsters zu Red Bull Racing aus.

Colapinto zu Red Bull?

Dafür müsste sich Red Bull aber erstmal von Perez trennen. „Er hat sich am Wochenende nicht mit Ruhm bekleckert und wieder eine kaum wettbewerbsfähige Leistung gezeigt. Horner hat gesagt, dass Perez seine Pace verbessern muss, weil sie das dringend brauchen. Sollte er das nicht schaffen, ist die Chance groß, dass er den Platz verliert“, so Medland weiter.

Der Insider vermutet, dass Lawson bei Red Bull definitiv einen Platz bekommen könnte, wenn er so weiter glänzt. Sollte der Neuseeländer allerdings es nicht schaffen, würde Tsunoda die Chance bekommen, sich an der Seite von Verstappen zu zeigen. Dann wäre ein Platz bei den Racing Bulls frei. „Und Colapinto ist verfügbar. Er ist sehr talentiert und sehr schnell“, erzählt der Insider weiter.

Das ist in der Tat so. Der Argentinier überragt im Williams-Auto, ist aber für 2025 noch ohne Cockpit, weil Carlos Sainz mit Alexander Albon an den Start gehen wird. Kommt es also tatsächlich zu diesem spektakulären Transfer?