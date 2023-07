Formel 1: Ferrari-Paukenschlag! ER verlässt das Team mit sofortiger Wirkung

Am kommenden Wochenende findet in Belgien das letzte Formel-1-Rennen vor der großen Sommerpause statt. Kurz vor dem Großen Preis von Belgien sorgt die Scuderia Ferrari für einen echten Hammer. Für ein langjähriges Teammitglied wird das Rennen in Spa-Francorchamps das letzte für den italienischen Rennstall sein.

Dass Laurent Meckies den Kommandostand von Ferrari spätestens am zum Ende dieser Formel-1-Saison verlässt, stand schon seit mehreren Wochen fest. Nun gab der Rennstall bekannt, dass die Zusammenarbeit schon nach dem Belgien-GP enden wird.

Formel 1: Meckies verlässt Ferrari nach Spa

Die Hängepartie, wann Meckies den Ferrari-Kommandostand verlassen wird, hat ein Ende. Nachdem vor einigen Wochen bereits bekanntgegeben wurde, dass der Franzose von Maranello nach Faenza zu AlphaTauri wechseln wird und ab 2024 dort als Teamchef fungiert, hat Ferrari soeben eine Mitteilung herausgegeben und das vorzeitige Ende bekanntgegeben.

„Ab dem Großen Preis von Belgien wird ein Teil der Aufgaben von Laurent an der Boxenmauer von Diego Ioverno übernommen, der die Rolle des Sportlichen Direktors übernimmt. Er wird für alle sportlichen Belange zuständig sein und mit der FIA in Verbindung stehen. Ioverno ist ein langjähriges Mitglied der Scuderia und hat in den vergangenen 23 Jahren in Maranello gearbeitet. Zusammen mit seinen Kollegen an der Boxenmauer, Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, und Ravin Jain, Race Strategist, wird er direkt an Teamchef Fred Vasseur berichten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Meckies verlässt war viereinhalb Jahre Teil von Ferrari und konnte in dieser Zeit sieben Siege feiern. Er wird nicht mit nach Belgien reisen. Somit war der große Preis von Ungarn sein letztes bei Ferrari. Ab der kommenden Saison wird er dann das Erbe von Franz Tost antreten.

Ioverno übernimmt Meckies-Job

Nachfolger von Meckies wird also Ferrari-Urgestein Ioverno. Der Italiener ist seit 23 Jahren Teil des Teams und arbeitete auch vorher schon an der Boxenmauer. Nun wird er in der Team-Hierarchie also weiter aufsteigen und Teamchef Frederic Vasseur weiter unterstützen. Seine Rolle wird er schon beim prestigeträchtigen Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps antreten.

Bei Ferrari geht die Personal-Rochade also weiter. Wie sich der Weggang von Meckies in Zukunft auf das Team auswirken wird, werden die kommenden Wochen zeigen. Im Rennstall wurde er selbst geschätzt, nun gehen beide Parteien jedoch vorzeitig getrennte Wege.