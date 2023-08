Formel 1: Star-Fahrer mit heftigem Karriere-Geständnis – „Bereue ich sehr“

Dass ein Formel-1-Fahrer einen eigenen Fehler während seiner Karriere offen gesteht, kommt nicht allzu häufig vor. Doch Fernando Alonso erklärt nun, dass er vor allem eine Sache in seiner Karriere ändern würde, wenn er könnte.

Alonso hat in seiner Formel-1-Karriere vieles erreicht. Er gewann 32 Rennen und wurde zweimal Weltmeister. Und obwohl er für viele große Teams wie Ferrari, McLaren oder Renault gefahren ist, gibt es doch etwas, was er im Nachhinein bereut.

Formel 1: Alonso gibt Karriere-Fehler zu

Obwohl er für viele große Teams wie Ferrari, McLaren oder Renault gefahren ist, gibt es doch eine Sache, die er im Nachhinein bereut, wie er jetzt zugibt: „Ich bereue sehr, dass ich meine Zeit, meine Karriere, nicht mehr genossen habe“, betonte der Spanier im Podcast „High Performance“.

Er werde zwar einmal auf viele gute Dinge, gute Freundschaften und unglaubliche Erfahrungen zurückblicken, wenn er in naher Zukunft nicht mehr in der Formel 1 fahren sollte, „aber ich hätte es einfach mehr genießen müssen“, so der Aston-Martin-Pilot.

Das sei die eine Sache, die er in seiner Karriere ändern würde, wenn er noch einmal die Gelegenheit dazu hätte. „Ich würde nichts an meinen Teamentscheidungen oder so ändern, aber ich würde die Momente einfach ein wenig mehr leben und versuchen, ein paar mehr Erinnerungen davon mitzunehmen.“

Als Beispiel nennt er den Gewinn seiner beiden Weltmeisterschaften 2005 und 2006 für Renault in Brasilien. „Ich erinnere mich an kaum etwas von diesen Nachmittagen und Nächten, und das ist traurig“, findet der 42-Jährige.

„Hatte das Gefühl, ich wäre nicht professionell“

Alonso betont, dass er damals einfach zu fokussiert auf kommende Rennen gewesen sei. Auch wenn er ein Formel-1-Rennen gewann, hätte er anschließend im Flugzeug nach Hause gesessen und schon wieder an das nächste Wochenende gedacht. „Ich hatte das Gefühl, dass wenn ich zu viel Spaß habe, dann wäre ich nicht professionell und würde den Erfolg nicht wollen“, gibt er zu.

„Aber mit der Zeit und mit der Reife merkst du, dass du beides haben kannst: Du kannst hart arbeiten und sehr professionell sein, gleichzeitig aber den Leuten etwas zurückgeben, die mit dir arbeiten und die dich unterstützen“, so Alonso.